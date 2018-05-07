この指標は、多項回帰を使って構築されたチャネルを描画します。

指標には設定可能なパラメータが4つあります。

Length - バー単位でのチャネルの長さ

- バー単位でのチャネルの長さ Power - 感度

- 感度 Deviation - チャネル幅（境界線と中間線の間の距離）

- チャネル幅（境界線と中間線の間の距離） Applied price - チャネルの計算価格

図1 Power = 2

図2 Power = 4

図3 Power = 6