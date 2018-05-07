無料でロボットをダウンロードする方法を見る
この指標は、多項回帰を使って構築されたチャネルを描画します。
指標には設定可能なパラメータが4つあります。
- Length - バー単位でのチャネルの長さ
- Power - 感度
- Deviation - チャネル幅（境界線と中間線の間の距離）
- Applied price - チャネルの計算価格
図1 Power = 2
図2 Power = 4
図3 Power = 6
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19884
WRPC（Wilson Relative Price Channel）
WRPC（Wilson Relative Price Channel）です。AMACD
適応移動平均に基づく古典的MACD