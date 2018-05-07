コードベースセクション
多項回帰 - MetaTrader 5のためのインディケータ

この指標は、多項回帰を使って構築されたチャネルを描画します。

指標には設定可能なパラメータが4つあります。

  • Length - バー単位でのチャネルの長さ
  • Power - 感度
  • Deviation - チャネル幅（境界線と中間線の間の距離）
  • Applied price - チャネルの計算価格

図1　Power = 2

図2　Power = 4

図3　Power = 6

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19884

