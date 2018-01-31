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Индикаторы

Wilson Relative Price Channel - индикатор для MetaTrader 5

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1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Канал основан на классическом RSI и выводит на график три зоны - зону перекупленности, зону перепроданности и нейтральную зону, которая находится между зонами перекупленности и перепроданности. Работает для старших таймфреймов - от Daily.

Индикатор имеет 9 настраиваемых параметров:

  • Channels period - период расчета каналов;
  • Period of smoothing - период сглаживания;
  • Overbought level - уровень перекупленности RSI;
  • Upper level of neutral zone - верхний уровень нейтральной зоны (является нижним уровнем зоны перекупленности);
  • Lower level of neutral zone - нижний уровень нейтральной зоны (является верхним уровнем зоны перепроданности);
  • Oversold level - уровень перепроданности RSI;
  • Applied price - цена расчета RSI;
  • Color of overbought zone - цвет облака зоны перекупленности;
  • Color of oversold zone - цвет облака зоны перепроданности.

Рис.1 WRPC на дневном графике

Рис.2 WRPC на недельном графике

Рис.3 WRPC на месячном графике

AMACD AMACD

Классический MACD на основе Adaptive Moving Average.

Asymmetric Trend Pressure Asymmetric Trend Pressure

Индикатор Asymmetric Trend Pressure показывает линию направления и силы тренда. Дополнительно может показывать бычью и медвежьи составляющие тренда.

Polynomial Regression Polynomial Regression

Канал полиномиальной регрессии.

Kicking Pattern Kicking Pattern

Индикатор ищет на графике последовательность свечей, отображает бычью и медвежью последовательность сигнальными метками.