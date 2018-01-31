Канал основан на классическом RSI и выводит на график три зоны - зону перекупленности, зону перепроданности и нейтральную зону, которая находится между зонами перекупленности и перепроданности. Работает для старших таймфреймов - от Daily.

Индикатор имеет 9 настраиваемых параметров:

Channels period - период расчета каналов;

- период расчета каналов; Period of smoothing - период сглаживания;

- период сглаживания; Overbought level - уровень перекупленности RSI;

- уровень перекупленности RSI; Upper level of neutral zone - верхний уровень нейтральной зоны (является нижним уровнем зоны перекупленности);

- верхний уровень нейтральной зоны (является нижним уровнем зоны перекупленности); Lower level of neutral zone - нижний уровень нейтральной зоны (является верхним уровнем зоны перепроданности);

- нижний уровень нейтральной зоны (является верхним уровнем зоны перепроданности); Oversold level - уровень перепроданности RSI;

- уровень перепроданности RSI; Applied price - цена расчета RSI;

- цена расчета RSI; Color of overbought zone - цвет облака зоны перекупленности;

- цвет облака зоны перекупленности; Color of oversold zone - цвет облака зоны перепроданности.

Рис.1 WRPC на дневном графике

Рис.2 WRPC на недельном графике

Рис.3 WRPC на месячном графике