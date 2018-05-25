Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Wilson Relative Price Channel - indicador para MetaTrader 5
O canal é baseado no RSI clássico e exibe no gráfico três zonas, isto é, zona de sobrevenda, zona de sobrecompra e zona neutral que se encontra entre as zonas de sobrevenda/sobrecompra. Funciona para timeframe grandes - a partir do Daily.
O indicador tem 9 parâmetros ajustáveis:
- Channels period - período de cálculo dos canais;
- Period of smoothing - período de suavização;
- Overbought level - nível de sobrecompra do RSI;
- Upper level of neutral zone - nível superior da zona neutra (é o nível mais baixo da zona de sobrecompra);
- Lower level of neutral zone - nível inferior da zona neutra (é o nível superior da zona de sobrevenda);
- Oversold level - nível de sobrevenda do RSI;
- Applied price - preço de cálculo do RSI;
- Color of overbought zone - cor da zona de sobrecompra;
- Color of oversold zone - cor da zona de sobrevenda.
Fig.1 WRPC no gráfico diário
Fig.2 WRPC no gráfico semanal
Fig.3 WRPC no gráfico mensal
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19883
