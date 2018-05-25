CodeBaseSeções
O canal é baseado no RSI clássico e exibe no gráfico três zonas, isto é, zona de sobrevenda, zona de sobrecompra e zona neutral que se encontra entre as zonas de sobrevenda/sobrecompra. Funciona para timeframe grandes - a partir do Daily.

O indicador tem 9 parâmetros ajustáveis:

  • Channels period - período de cálculo dos canais;
  • Period of smoothing - período de suavização;
  • Overbought level - nível de sobrecompra do RSI;
  • Upper level of neutral zone - nível superior da zona neutra (é o nível mais baixo da zona de sobrecompra);
  • Lower level of neutral zone - nível inferior da zona neutra (é o nível superior da zona de sobrevenda);
  • Oversold level - nível de sobrevenda do RSI;
  • Applied price - preço de cálculo do RSI;
  • Color of overbought zone - cor da zona de sobrecompra;
  • Color of oversold zone - cor da zona de sobrevenda.

Fig.1 WRPC no gráfico diário

Fig.2 WRPC no gráfico semanal

Fig.3 WRPC no gráfico mensal

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19883

