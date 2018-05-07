このチャネルは、古典的なRSIに基づいており、買われ過ぎ領域、売られ過ぎ領域、その2つの領域の間にある中立領域の3領域を表示します。日以上の長い時間枠に適しています。

指標には9つの入力パラメータがあります。

Channels period - チャネル計算期間

- チャネル計算期間 Period of smoothing - 平滑化期間

- 平滑化期間 Overbought level - RSI買われ過ぎレベル

- RSI買われ過ぎレベル Upper level of neutral zone - 中立領域の上位レベル（買われ過ぎ領域の下位レベルに等しい）

- 中立領域の上位レベル（買われ過ぎ領域の下位レベルに等しい） Lower level of neutral zone - 中立領域の下位レベル（売られ過ぎ領域の上位レベルに等しい）

- 中立領域の下位レベル（売られ過ぎ領域の上位レベルに等しい） Oversold level - RSI売られ過ぎレベル

- RSI売られ過ぎレベル Applied price - RSI計算価格

- RSI計算価格 Color of overbought zone - 買われ過ぎ領域の雲の色

- 買われ過ぎ領域の雲の色 Color of oversold zone - 売られ過ぎ領域の雲の色

図1 一日のチャートのWRPC

図2 一週間のチャートのWRPC

図3 一月のチャートのWRPC