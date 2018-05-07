コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

WRPC（Wilson Relative Price Channel） - MetaTrader 5のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
WRPC.mq5
このチャネルは、古典的なRSIに基づいており、買われ過ぎ領域、売られ過ぎ領域、その2つの領域の間にある中立領域の3領域を表示します。日以上の長い時間枠に適しています。

指標には9つの入力パラメータがあります。

  • Channels period - チャネル計算期間
  • Period of smoothing - 平滑化期間
  • Overbought level - RSI買われ過ぎレベル
  • Upper level of neutral zone - 中立領域の上位レベル（買われ過ぎ領域の下位レベルに等しい）
  • Lower level of neutral zone - 中立領域の下位レベル（売られ過ぎ領域の上位レベルに等しい）
  • Oversold level - RSI売られ過ぎレベル
  • Applied price - RSI計算価格
  • Color of overbought zone - 買われ過ぎ領域の雲の色
  • Color of oversold zone - 売られ過ぎ領域の雲の色

図1　 一日のチャートのWRPC

図2　一週間のチャートのWRPC

図3　一月のチャートのWRPC

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19883

