WRPC（Wilson Relative Price Channel） - MetaTrader 5のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このチャネルは、古典的なRSIに基づいており、買われ過ぎ領域、売られ過ぎ領域、その2つの領域の間にある中立領域の3領域を表示します。日以上の長い時間枠に適しています。
指標には9つの入力パラメータがあります。
- Channels period - チャネル計算期間
- Period of smoothing - 平滑化期間
- Overbought level - RSI買われ過ぎレベル
- Upper level of neutral zone - 中立領域の上位レベル（買われ過ぎ領域の下位レベルに等しい）
- Lower level of neutral zone - 中立領域の下位レベル（売られ過ぎ領域の上位レベルに等しい）
- Oversold level - RSI売られ過ぎレベル
- Applied price - RSI計算価格
- Color of overbought zone - 買われ過ぎ領域の雲の色
- Color of oversold zone - 売られ過ぎ領域の雲の色
図1 一日のチャートのWRPC
図2 一週間のチャートのWRPC
図3 一月のチャートのWRPC
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19883