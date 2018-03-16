这个通道是基于经典的RSI指标，并且显示了3个区域，包括超买区域，超卖区域和在超买与超卖区域中间的中性区域。适合用于从每日时段开始的更高时段。

这个指标有9个输入参数:

Channels period - 用于计算通道的周期数;

- 用于计算通道的周期数; Period of smoothing - 平滑周期数;

- 平滑周期数; Overbought level - RSI 超买水平;

- RSI 超买水平; Upper level of neutral zone - 中性区域的上方水平(等于超买区域的下方水平);

- 中性区域的上方水平(等于超买区域的下方水平); Lower level of neutral zone - 中性区域的下方水平(等于超卖区域的上方水平);

- 中性区域的下方水平(等于超卖区域的上方水平); Oversold level - RSI 超卖水平；

- RSI 超卖水平； Applied price - RSI 计算价格;

- RSI 计算价格; Color of overbought zone - 超买区域云的颜色;

- 超买区域云的颜色; Color of oversold zone - 超卖区域云的颜色.

图1 在每日图表上的 WRPC

图2 在每周图表上的 WRPC

图3 在每月图表上的 WRPC