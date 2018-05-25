CodeBaseSeções
MA with Band - indicador para MetaTrader 5

O indicador plota a média móvel com áreas de alta e baixa construídas usando o indicador Bollinger Bands (calculado sobre essa média móvel).

Tem cinco parâmetros ajustáveis:

  • Period of MA calculation - período de cálculo da MA;
  • Method o fMA calculation - método de cálculo da MA;
  • Applied price of MA - preço de cálculo da MA;
  • Period of BB calculation - período de cálculo do Bollinger Bands;
  • Deviation of BB - desvio do Bollinger Bands.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19878

