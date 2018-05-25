O indicador Chandelier Exit é projetado para manter os traders na tendência e impedir a saída adiantada da transação enquanto a tendência continua. Como regra geral, a linha do indicador Chandelier Exit é superior ao preço enquanto a tendência está diminuindo, e inferior ao preço quando a tendência é crescente.

Esta ferramenta permite calcular o tamanho correto do lote para a próxima transação, seguindo algumas regras simples para gerenciamento de capital.