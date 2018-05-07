無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
バンドつきMA - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 767
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
この指標は、移動平均と、この移動平均に基づいて計算されたボリンジャーバンドを使用して作成された強気と弱気の領域を描画します。
入力パラメータは5つあります。
- Period of MA calculation - MA計算期間
- Method of MA calculation - MA計算法
- Applied price of MA - MA計算に使用される価格
- Period of BB calculation - ボリンジャーバンドの計算期間
- Deviation of BB - ボリンジャーバンドの偏差
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19878
Chandelier exit
Chandelier exit指標は、トレーダをトレンドに保ち、トレンドが保たれている限り、早期エグジットを防ぐように設計されています、Chandelier Exitは典型的には、下降トレンドの間は価格を上回り、上昇トレンドの間は価格を下回ります。ロット計算機 - リスク管理ツール
このツールを使用すると、いくつかの簡単な資金管理規則に従って、次の取引の正確なロットサイズを計算することができます。
Advance Trend Pressure
Advance Trend Pressureオシレータは、トレンド方向と強度線を示し、さらに、トレンドの強気と弱気の要素を示すことができます。Asymmetric Trend Pressure
Asymmetric Trend Pressure指標は、トレンド方向と強度線を示し、さらに、トレンドの強気と弱気の要素を示すことができます。