ポケットに対して
インディケータ

バンドつきMA - MetaTrader 5のためのインディケータ

この指標は、移動平均と、この移動平均に基づいて計算されたボリンジャーバンドを使用して作成された強気と弱気の領域を描画します。

入力パラメータは5つあります。

  • Period of MA calculation - MA計算期間
  • Method of MA calculation - MA計算法
  • Applied price of MA - MA計算に使用される価格
  • Period of BB calculation - ボリンジャーバンドの計算期間
  • Deviation of BB - ボリンジャーバンドの偏差

Chandelier exit Chandelier exit

Chandelier exit指標は、トレーダをトレンドに保ち、トレンドが保たれている限り、早期エグジットを防ぐように設計されています、Chandelier Exitは典型的には、下降トレンドの間は価格を上回り、上昇トレンドの間は価格を下回ります。

ロット計算機 - リスク管理ツール ロット計算機 - リスク管理ツール

このツールを使用すると、いくつかの簡単な資金管理規則に従って、次の取引の正確なロットサイズを計算することができます。

Advance Trend Pressure Advance Trend Pressure

Advance Trend Pressureオシレータは、トレンド方向と強度線を示し、さらに、トレンドの強気と弱気の要素を示すことができます。

Asymmetric Trend Pressure Asymmetric Trend Pressure

Asymmetric Trend Pressure指標は、トレンド方向と強度線を示し、さらに、トレンドの強気と弱気の要素を示すことができます。