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MA with Band - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор рисует скользящую среднюю и области с бычьими и медвежьими участками, построенными с помощью индикатора Bollinger Bands, рассчитанного на этой скользящей средней.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- Period of MA calculation - период расчета МА;
- Method o fMA calculation - метод расчета МА;
- Applied price of MA - цена расчета МА;
- Period of BB calculation - период расчета Bollinger Bands;
- Deviation of BB - отклонение Bollinger Bands.
ZeroLag
Zero Lag - модифицированная EMA.Square Weighted MA
Square Weighted MA - квадратно-взвешенная скользящая средняя.
Diff_TF_MA_EA
Советник на основе индикатора Diff_TF_MA.Percentage_Crossover_Channel_EA
Советник, торгующий в канале по индикатору Percentage_Crossover_Channel.