CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MA with Band - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2187
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор рисует скользящую среднюю и области с бычьими и медвежьими участками, построенными с помощью индикатора Bollinger Bands, рассчитанного на этой скользящей средней.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • Period of MA calculation - период расчета МА;
  • Method o fMA calculation - метод расчета МА;
  • Applied price of MA - цена расчета МА;
  • Period of BB calculation - период расчета Bollinger Bands;
  • Deviation of BB - отклонение Bollinger Bands.

ZeroLag ZeroLag

Zero Lag - модифицированная EMA.

Square Weighted MA Square Weighted MA

Square Weighted MA - квадратно-взвешенная скользящая средняя.

Diff_TF_MA_EA Diff_TF_MA_EA

Советник на основе индикатора Diff_TF_MA.

Percentage_Crossover_Channel_EA Percentage_Crossover_Channel_EA

Советник, торгующий в канале по индикатору Percentage_Crossover_Channel.