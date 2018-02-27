代码库部分
指标

手数计算器 - 风险管理工具 - MetaTrader 5脚本

很多专业交易者都说他们的成功是基于严格的资金管理的，

这个简单的工具就是设计用于根据下面基本的资金管理规则来计算的交易中的正确手数大小:

  1. 只使用账户中总资金的固定百分比（例如 1-2%）来作为交易的风险.
  2. 风险是通过订单建仓价格与紧急止损之间的距离点数来衡量的.

所以，例如您帐户中有 €2000，而且您想下单交易 EURUSD, 止损于订单开启价格之间距离为191个pip，那么正确的交易手数是多少?

公式是:

F * R / (p * pv)

, 其中:

  • T - 账户中可用保证金总数.
  • R - 风险.
  • p - 订单开启价格和止损之间的距离点数.
  • pv - 点值 (单位是账户主货币).

结果，您可以在下面的图中看到，是 0.02 手。

当有 €2000 , 风险是 191 pips, 如需控制风险在 2% 您的交易量必须不多于 0.02 手。

当有 €2000, 风险是 165 pips, 如需控制风险在 2%，您交易 USDJPY 时候的交易量必须不多于0.03 手；

当有 €2000, 风险是 165 pips, 如需控制风险在 2%，您交易 USDJPY 时候的交易量必须不多于 0.03 手

本指标显示的数量已经切换到当前账户货币了，

如需改变指标参数，只要访问指标的属性:

指标属性


参数

  • Stop loss distance from open order: 代表风险的点数
  • Free margin fraction to risk: 较好的数值范围是 0.01-0.02.
  • Check to read the actual free margin of your balance, uncheck to specify a simulated balance: 用于选择是使用真实可用保证金还是模拟的余额.
  • Simulated balance: 模拟的可用保证金.

