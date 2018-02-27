Chandelier exit 指标是设计用于帮助交易者保持在趋势中而防止在趋势延伸时过早退出的。典型情况下，Chandelier Exit 指标会在下跌趋势中高于价格，而在上涨趋势中低于价格。

HOPS 和 LOPS 指标。"HOPS" 和 "LOPS" 的意思是前一个交易时段的最高价和前一个交易时段的最低价，