A maioria dos traders profissionais declara que seu sucesso é baseado no rigoroso gerenciamento de riscos.



Esta ferramenta simples é projetada para exibir o tamanho correto do lote para negociar de acordo com as seguintes regras básicas de gerenciamento de risco:

O risco máximo permitido é definido apenas como uma porcentagem fixa do montante total de fundos na conta (por exemplo, 1-2%). O risco é medido pela distância em pontos entre a abertura da ordem e a ativação do stop-loss.



Assim, por exemplo, você tem 2000 euros na conta e deseja posicionar uma ordem de EURUSD com um stop-loss a uma distância de 191 pontos a partir da abertura do pedido. Qual será o tamanho correto do lote para a transação?



Fórmula de cálculo:

F * R / (p * pv)

, onde:

F - fundos disponíveis na conta

R - risco

p - número de pontos entre a abertura da ordem e o stop-loss

pv - custo do ponto (na mesma moeda que a moeda base da conta).

O resultado, como você pode ver na figura abaixo, será de 0,02 lotes.

Se você tiver 2 000 euros, o risco será de 165 pontos, e se for de 2%, você não deve negociar USDJPY com um lote maior do que 0,03 lotes.

O indicador exibe valores que já foram comutados para a moeda da conta atual.



Para alterar os parâmetros do indicador, basta abrir sua tabela de propriedades:





Parâmetros