Lot calculator - risk management tool - indicador para MetaTrader 5
- 5255
A maioria dos traders profissionais declara que seu sucesso é baseado no rigoroso gerenciamento de riscos.
Esta ferramenta simples é projetada para exibir o tamanho correto do lote para negociar de acordo com as seguintes regras básicas de gerenciamento de risco:
- O risco máximo permitido é definido apenas como uma porcentagem fixa do montante total de fundos na conta (por exemplo, 1-2%).
- O risco é medido pela distância em pontos entre a abertura da ordem e a ativação do stop-loss.
Assim, por exemplo, você tem 2000 euros na conta e deseja posicionar uma ordem de EURUSD com um stop-loss a uma distância de 191 pontos a partir da abertura do pedido. Qual será o tamanho correto do lote para a transação?
Fórmula de cálculo:
, onde:
- F - fundos disponíveis na conta
- R - risco
- p - número de pontos entre a abertura da ordem e o stop-loss
- pv - custo do ponto (na mesma moeda que a moeda base da conta).
O resultado, como você pode ver na figura abaixo, será de 0,02 lotes.
Se você tiver 2 000 euros, o risco será de 165 pontos, e se for de 2%, você não deve negociar USDJPY com um lote maior do que 0,03 lotes.
O indicador exibe valores que já foram comutados para a moeda da conta atual.
Para alterar os parâmetros do indicador, basta abrir sua tabela de propriedades:
Parâmetros
- Stop loss distance from open order: número de pontos para definir o risco
- Free margin fraction to risk: intervalo de risco ideal 0.01-0.02.
- Check to read the actual free margin of your balance, uncheck to specify a simulated balance: o sinalizador é definido para confirmar se é considerada real ou simulada a quantidade de fundos livres na conta.
- Simulated balance: quantidade de fundos livres usados para simular o saldo
