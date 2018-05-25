CodeBaseSeções
Lot calculator - risk management tool - indicador para MetaTrader 5

A maioria dos traders profissionais declara que seu sucesso é baseado no rigoroso gerenciamento de riscos.

Esta ferramenta simples é projetada para exibir o tamanho correto do lote para negociar de acordo com as seguintes regras básicas de gerenciamento de risco:

  1. O risco máximo permitido é definido apenas como uma porcentagem fixa do montante total de fundos na conta (por exemplo, 1-2%).
  2. O risco é medido pela distância em pontos entre a abertura da ordem e a ativação do stop-loss.

Assim, por exemplo, você tem 2000 euros na conta e deseja posicionar uma ordem de EURUSD com um stop-loss a uma distância de 191 pontos a partir da abertura do pedido. Qual será o tamanho correto do lote para a transação?

Fórmula de cálculo:

F * R / (p * pv)

, onde:

  • F - fundos disponíveis na conta
  • R - risco
  • p - número de pontos entre a abertura da ordem e o stop-loss
  • pv - custo do ponto (na mesma moeda que a moeda base da conta).

O resultado, como você pode ver na figura abaixo, será de 0,02 lotes.

When €2000 available, risk is 191 pips, to risk the 2% you have to trade no more than 0.02 lots

Se você tiver 2 000 euros, o risco será de 165 pontos, e se for de 2%, você não deve negociar USDJPY com um lote maior do que 0,03 lotes.

With €2000 available, risk is 165 pips, to risk the 2% you have to trade USDJPY no more than 0.03 lots

O indicador exibe valores que já foram comutados para a moeda da conta atual.

Para alterar os parâmetros do indicador, basta abrir sua tabela de propriedades:

indicator properties


Parâmetros

  • Stop loss distance from open order: número de pontos para definir o risco
  • Free margin fraction to risk: intervalo de risco ideal 0.01-0.02.
  • Check to read the actual free margin of your balance, uncheck to specify a simulated balance: o sinalizador é definido para confirmar se é considerada real ou simulada a quantidade de fundos livres na conta.
  • Simulated balance: quantidade de fundos livres usados para simular o saldo

