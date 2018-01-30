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Lot calculator - risk management tool - индикатор для MetaTrader 5
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Большинство профессиональных трейдеров декларируют, что их успех основан на строгом управлении рисками.
Этот простой инструмент разработан для отображения корректного размера лота, чтобы торговать в соответствии со следующими базовыми правилами риск-менеджмента:
- Максимально допустимый риск устанавливается только как фиксированный процент от общего количества средств на счете (например, 1-2%).
- Риск измеряется расстоянием в пунктах между открытием ордера и срабатыванием стоп-лосса.
Так, к примеру, у вас есть 2000 евро на счете, и вы хотите установить ордер по EURUSD со стоп-лоссом на расстоянии 191 пункт от открытия ордера. Каким будет корректный размер лота для сделки?
Формула расчета:
, где:
- F - количество свободных средств на счете
- R - риск
- p - количество пунктов между открытием ордера и стоп-лоссом
- pv - стоимость пункта (в той же валюте, что и основная валюта счета).
Результат, как вы можете увидеть на нижеследующем рисунке, будет 0.02 лота.
Если вам доступно 2000 евро, риск будет 165 пунктов, и если это составляет 2%, то вы не должны торговать USDJPY большим лотом, чем 0.03 лота.
Индикатор отображает значения, уже переключенные на текущую валюту счета.
Чтобы изменить параметры индикатора, просто откройте его таблицу свойств:
Параметры
- Stop loss distance from open order: количество пунктов для установки риска
- Free margin fraction to risk: оптимальный диапазон риска 0.01-0.02.
- Check to read the actual free margin of your balance, uncheck to specify a simulated balance: флаг устанавливается, чтобы подтвердить, считывается ли фактический размер свободных средств на счете или же симулированный баланс.
- Simulated balance: размер свободных средств, используемый для симуляции баланса
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19870
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