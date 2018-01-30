Большинство профессиональных трейдеров декларируют, что их успех основан на строгом управлении рисками.



Этот простой инструмент разработан для отображения корректного размера лота, чтобы торговать в соответствии со следующими базовыми правилами риск-менеджмента:

Максимально допустимый риск устанавливается только как фиксированный процент от общего количества средств на счете (например, 1-2%). Риск измеряется расстоянием в пунктах между открытием ордера и срабатыванием стоп-лосса.



Так, к примеру, у вас есть 2000 евро на счете, и вы хотите установить ордер по EURUSD со стоп-лоссом на расстоянии 191 пункт от открытия ордера. Каким будет корректный размер лота для сделки?



Формула расчета:

F * R / (p * pv)

, где:

F - количество свободных средств на счете

R - риск

p - количество пунктов между открытием ордера и стоп-лоссом

pv - стоимость пункта (в той же валюте, что и основная валюта счета).

Результат, как вы можете увидеть на нижеследующем рисунке, будет 0.02 лота.

Если вам доступно 2000 евро, риск будет 165 пунктов, и если это составляет 2%, то вы не должны торговать USDJPY большим лотом, чем 0.03 лота.

Индикатор отображает значения, уже переключенные на текущую валюту счета.



Чтобы изменить параметры индикатора, просто откройте его таблицу свойств:





Параметры