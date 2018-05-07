プロのトレーダーのほとんどは、成功は厳格なリスク管理に基づいていると述べています。

このシンプルなツールは、以下の基本的なリスク管理ルールに関して取引するロットサイズを正確に表示するように設計されています。

口座の合計金額の一定割合（たとえば1〜2％）のみにリスクを設定します。 リスクは、注文が開いたときから緊急ストップロスまでのピップ単位の距離によって測定されます。

たとえば、口座に2000ユーロがあり、始値から191ピップスの緊急ストップロスを持つEURUSDを注文したい場合、正しいロットサイズは何でしょうか。

下記が式です。

F * R / (p * pv)

ここで

T - 余剰証拠金の口座総額

R - リスク

p - 始値とストップロス缶のピップ

pv - pip値（口座のメイン通貨と同じ通貨）

結果は、次の図に示すように、0.02ロットです。

€2000利用可能な場合、リスクは165ピップで、リスクを2％にするにはUSDJPYを0.03ロット以上取引してはいけません。

指標は現在の勘定通貨に切り替えられた数量を表示します。

指標パラメータを変更するには、指標プロパティにアクセスします。





パラメータ