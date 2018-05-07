コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ロット計算機 - リスク管理ツール - MetaTrader 5のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
プロのトレーダーのほとんどは、成功は厳格なリスク管理に基づいていると述べています。

このシンプルなツールは、以下の基本的なリスク管理ルールに関して取引するロットサイズを正確に表示するように設計されています。

  1. 口座の合計金額の一定割合（たとえば1〜2％）のみにリスクを設定します。
  2. リスクは、注文が開いたときから緊急ストップロスまでのピップ単位の距離によって測定されます。

たとえば、口座に2000ユーロがあり、始値から191ピップスの緊急ストップロスを持つEURUSDを注文したい場合、正しいロットサイズは何でしょうか。

下記が式です。

F * R / (p * pv)

ここで

  • T - 余剰証拠金の口座総額
  • R - リスク
  • p - 始値とストップロス缶のピップ
  • pv - pip値（口座のメイン通貨と同じ通貨）

結果は、次の図に示すように、0.02ロットです。

€2000が利用可能な場合、リスクは191ピップで、リスクを2％にするには取引が0.02ロットを超えないようにする必要があります。

€2000利用可能な場合、リスクは165ピップで、リスクを2％にするにはUSDJPYを0.03ロット以上取引してはいけません。

指標は現在の勘定通貨に切り替えられた数量を表示します。

指標パラメータを変更するには、指標プロパティにアクセスします。

指標プロパティ


パラメータ

  • Stop loss distance from open order: リスクのピップ数
  • Free margin fraction to risk: 良い範囲は0.01-0.02です。
  • 預金の実際の余剰証拠金を読むためにはチェックを入れ、シミュレートされたバランスを指定するにはチェックをはずします。実際の余剰証拠金またはシミュレートされたバランスを考慮するためのフラグです。
  • Simulated balance: free シミュレートする余剰証拠金

RAVI iFish RAVI iFish

フィッシャー逆変換を持つRange Action Verification Index (RAVI)です。

Rsi(var)と平均 Rsi(var)と平均

平均つきのRsi(var)です。

Chandelier exit Chandelier exit

Chandelier exit指標は、トレーダをトレンドに保ち、トレンドが保たれている限り、早期エグジットを防ぐように設計されています、Chandelier Exitは典型的には、下降トレンドの間は価格を上回り、上昇トレンドの間は価格を下回ります。

バンドつきMA バンドつきMA

この指標は、移動平均と強気及び弱気の領域を表示しています。