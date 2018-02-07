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Rsi(var) with averages - индикатор для MetaTrader 5
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RSI, который использует 4 разных типа усреднения для расчета, был разработан еще для MetaTrader 4 пользователем Igor Durkin (и был первоначально опубликован здесь: https://www.mql5.com/en/forum/175870).
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Так называемый нормальный RSI использует сглаживание EMA с периодом = 2*Length-1 (или сглаживание Уайлдера с периодом = Length).
Я разработал индикатор RSI с моим собственным алгоритмом расчета.
Сейчас вы можете использовать любые значения длины периода и любые типы сглаживания.
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В этой версии могут использоваться до двух скользящих средних, примененных к RSI, чтобы отфильтровывать ложные сигналы (когда RSI используется в комбинации с пересечениями уровней). В этой версии можно использовать для получения сигналов сглаженные значения RSI. Чтобы отключить скользящие средние, установите их период меньшим или равным 0.
Рекомендации
- Используйте более короткие периоды для быстрых скользящих средних (по умолчанию 2), чтобы отфильтровывать некоторые неожиданные значения RSI и случайные изменения направления.
- Используйте более длинные периоды для медленных скользящих средних (по умолчанию 8).
- Попробуйте использовать пересечения скользящих средних в качестве торговых сигналов.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19865
Вариация на тему RSI.RndTrade
Открытие позиций случайным образом через определенный интервал времени.
Аббревиатуры "HOPS" и "LOPS" означают максимум и минимум предыдущей сессии.ATR Probability Levels
Вероятностные уровни на основе ATR. "Вероятность" рассчитывается на основе прогнозируемого среднего значения ATR и цены Close предыдущего периода.