RSI, который использует 4 разных типа усреднения для расчета, был разработан еще для MetaTrader 4 пользователем Igor Durkin (и был первоначально опубликован здесь: https://www.mql5.com/en/forum/175870).

Igor Durkin: ... Так называемый нормальный RSI использует сглаживание EMA с периодом = 2*Length-1 (или сглаживание Уайлдера с периодом = Length). Я разработал индикатор RSI с моим собственным алгоритмом расчета. Сейчас вы можете использовать любые значения длины периода и любые типы сглаживания. ...

В этой версии могут использоваться до двух скользящих средних, примененных к RSI, чтобы отфильтровывать ложные сигналы (когда RSI используется в комбинации с пересечениями уровней). В этой версии можно использовать для получения сигналов сглаженные значения RSI. Чтобы отключить скользящие средние, установите их период меньшим или равным 0.





Рекомендации