O RSI usando 4 tipos diferentes de média para cálculo foi desenvolvido para o MetaTrader 4 pelo usuário Igor Durkin (e originalmente publicado aqui: https://www.mql5.com/en/forum/175870).

Igor Durkin: ... O chamado RSI normal usa suavização de EMA com um período de = 2*Length-1 (ou suavização de Wilder com período = Length). Eu desenvolvi o indicador RSI com meu próprio algoritmo de cálculo. Agora você pode usar qualquer valor de duração de período e qualquer tipo de suavização. ...

Nesta versão, podem ser usadas duas médias móveis aplicadas ao RSI, para filtrar sinais falsos (quando o RSI é usado em combinação com cruzamento de níveis). Nesta versão, você pode usar os valores do RSI suavizados para obter os sinais. Para desativar as médias móveis, defina seu período como menor ou igual a 0.





Recomendações