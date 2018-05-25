Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Rsi(var) with averages - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Mladen Rakic
- Visualizações:
- 2289
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O RSI usando 4 tipos diferentes de média para cálculo foi desenvolvido para o MetaTrader 4 pelo usuário Igor Durkin (e originalmente publicado aqui: https://www.mql5.com/en/forum/175870).
...
O chamado RSI normal usa suavização de EMA com um período de = 2*Length-1 (ou suavização de Wilder com período = Length).
Eu desenvolvi o indicador RSI com meu próprio algoritmo de cálculo.
Agora você pode usar qualquer valor de duração de período e qualquer tipo de suavização.
...
Nesta versão, podem ser usadas duas médias móveis aplicadas ao RSI, para filtrar sinais falsos (quando o RSI é usado em combinação com cruzamento de níveis). Nesta versão, você pode usar os valores do RSI suavizados para obter os sinais. Para desativar as médias móveis, defina seu período como menor ou igual a 0.
Recomendações
- Use períodos mais curtos para médias móveis rápidas (por padrão 2), a fim de filtrar alguns valores de RSI inesperados e alterações aleatórias de direção.
- Use períodos mais longos para médias lentas (por padrão 8).
- Tente usar os cruzamentos de médias móveis como sinais de negociação.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/19865
Modificação do indicador "Custom Moving Average": agora nos parâmetros de entrada você pode transferir a cor da linha.Rsi(var)
Variações sobre o tema do RSI.
Range Action Verification Index (RAVI) com transformada de Fisher inversa.Lot calculator - risk management tool
Esta ferramenta permite calcular o tamanho correto do lote para a próxima transação, seguindo algumas regras simples para gerenciamento de capital.