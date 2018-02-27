请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Rsi(var) with averages - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Mladen Rakic
- 显示:
- 1713
- 等级:
-
- 已发布:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
可以使用4种不同类型平均来计算的 RSI 指标，最初是为 MetaTrader 4 开发的，作者为 Igor Durkin ( (最初是发布在这里的: https://www.mql5.com/en/forum/175870).
...
一般所说的普通的 RSI 使用的是 EMA 平滑，周期数 = 2*Length-1 (或者 Wilder 平滑，周期数=Length).
我所开发的 RSI 指标是使用我自己的计算算法的，
现在您可以使用任何数值作为长度来做任何类型的平滑。
...
这个版本可以使用两种移动平均在 RSI 当中，是为了过滤掉一些错误信号 (当 RSI 用在于一些水平交叉时). 在这个版本中，您可以在信号中使用 RSI 平滑过的数值，如需关闭任何平均，可以把平均周期数设为小于或者等于0。
推荐
- 使用一些短的周期数作为快速周期数(默认为 2)，可以帮助过滤掉一些 RSI 突然变化的值以及方向的改变，
- 使用一些长的周期数用于慢速周期数 (默认为 8).
- 尝试把平均的交叉作为信号。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/19865
