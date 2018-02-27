可以使用4种不同类型平均来计算的 RSI 指标，最初是为 MetaTrader 4 开发的，作者为 Igor Durkin ( (最初是发布在这里的: https://www.mql5.com/en/forum/175870).

Igor Durkin: ... 一般所说的普通的 RSI 使用的是 EMA 平滑，周期数 = 2*Length-1 (或者 Wilder 平滑，周期数=Length). 我所开发的 RSI 指标是使用我自己的计算算法的， 现在您可以使用任何数值作为长度来做任何类型的平滑。 ...

这个版本可以使用两种移动平均在 RSI 当中，是为了过滤掉一些错误信号 (当 RSI 用在于一些水平交叉时). 在这个版本中，您可以在信号中使用 RSI 平滑过的数值，如需关闭任何平均，可以把平均周期数设为小于或者等于0。





