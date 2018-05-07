無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Rsi(var)と平均 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Mladen Rakic
- ビュー:
- 871
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
RSI that can use 4 different types of averages for RSI calculation was originally developed for MetaTrader 4 by Igor Durkin ( (originally posted here: https://www.mql5.com/ja/forum/175870).
...
いわゆる通常のRSIは、周期= 2 *長さ-1（または周期=長さを伴うワイルダー平滑化）のEMA平滑化を使用します。
私は独自の計算アルゴリズムを使ってRSI指標を開発しました。
これで任意の長さや平滑化法を使用できるようになります。
...
このバージョンでは、誤ったシグナルをフィルタリングするために、RSIに適用される2つの移動平均を使用することができます（RSIをレベル交差と組み合わせて使用する場合）。このバージョンでは、シグナルに対してRSIの平滑化された値を使用できます。いずれかの平均をオフに設定するには、平均期間を0以下に設定します。
推奨事項
- いくつかのRSIの突然の値と方向の変更をフィルタリングするのに役立つように、高速期間には短い期間（デフォルトは2）と使用します。
- 低速期間には長い期間を使用します（デフォルトは8です）。
- 平均値の交差をシグナルとして使用してみてください。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/19865
色入力つきカスタム移動平均
「カスタム移動平均」指標を修正したもので、入力パラメータに線の色を渡すことができます。Rsi(var)
RSIの変形です。
RAVI iFish
フィッシャー逆変換を持つRange Action Verification Index (RAVI)です。ロット計算機 - リスク管理ツール
このツールを使用すると、いくつかの簡単な資金管理規則に従って、次の取引の正確なロットサイズを計算することができます。