CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Relative Momentum Index - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1720
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
19851.zip (1.7 KB)
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Relative Momentum Index (RMI) был разработан Роджером Альтманом. Впервые он был представлен в феврале 1993 года в журнале "Technical Analysis of Stocks & Commodities".

RMI — вариация на тему индикатора RSI. RMI считает дни, в которые цена выросла или упала, начиная от последней цены закрытия на X дней назад, где X не ограничен значением 1. То есть, RMI сравнивает цену закрытия не только с одним предыдущим днем, как RSI.

Обратите внимание, что RMI с параметрами C, 14, 1 аналогичен RSI с периодом 14 для цены Close. Это связано с тем, что параметр Momentum рассчитывается только для изменения цены на 1 день раньше (по умолчанию то же самое делает RSI).

По мере увеличения периодов Momentum, колебания RMI становятся все более сглаженными.

Поскольку RMI — осциллятор, то он демонстрирует те же сильные и слабые стороны индикаторов перекупленности/препроданности. Во время сильных трендовых рынков вероятно, что RMI будет оставаться на уровнях перекупленности и перепроданности в течение длительного периода времени.

Но на нетрендовых рынках RMI более предсказуемо колеблется между уровнем перекупленности от 70 до 90 и перепроданности от 10 до 30.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19851

Moving slope rate of change - Extended Moving slope rate of change - Extended

Расширенная версия индикатора MSROC.

Moving slope rate of change Moving slope rate of change

Скользящий наклон скорости изменения.

Custom Moving Average Input Color Custom Moving Average Input Color

Модификация индикатора "Custom Moving Average": теперь во входных параметрах можно передавать цвет линии.

Vertical Horizontal Filter Vertical Horizontal Filter

Vertical Horizontal Filter ("VHF") определяет, находятся цены в трендовой фазе или в стадии коррекции. Впервые индикатор VHF был представлен Адамом Уайтом в статье, опубликованной в августе 1991 года в журнале "Futures Magazine".