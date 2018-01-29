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Relative Momentum Index - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Relative Momentum Index (RMI) был разработан Роджером Альтманом. Впервые он был представлен в феврале 1993 года в журнале "Technical Analysis of Stocks & Commodities".
RMI — вариация на тему индикатора RSI. RMI считает дни, в которые цена выросла или упала, начиная от последней цены закрытия на X дней назад, где X не ограничен значением 1. То есть, RMI сравнивает цену закрытия не только с одним предыдущим днем, как RSI.
Обратите внимание, что RMI с параметрами C, 14, 1 аналогичен RSI с периодом 14 для цены Close. Это связано с тем, что параметр Momentum рассчитывается только для изменения цены на 1 день раньше (по умолчанию то же самое делает RSI).
По мере увеличения периодов Momentum, колебания RMI становятся все более сглаженными.
Поскольку RMI — осциллятор, то он демонстрирует те же сильные и слабые стороны индикаторов перекупленности/препроданности. Во время сильных трендовых рынков вероятно, что RMI будет оставаться на уровнях перекупленности и перепроданности в течение длительного периода времени.
Но на нетрендовых рынках RMI более предсказуемо колеблется между уровнем перекупленности от 70 до 90 и перепроданности от 10 до 30.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19851
Расширенная версия индикатора MSROC.Moving slope rate of change
Скользящий наклон скорости изменения.
Модификация индикатора "Custom Moving Average": теперь во входных параметрах можно передавать цвет линии.Vertical Horizontal Filter
Vertical Horizontal Filter ("VHF") определяет, находятся цены в трендовой фазе или в стадии коррекции. Впервые индикатор VHF был представлен Адамом Уайтом в статье, опубликованной в августе 1991 года в журнале "Futures Magazine".