Индикатор Relative Momentum Index (RMI) был разработан Роджером Альтманом. Впервые он был представлен в феврале 1993 года в журнале "Technical Analysis of Stocks & Commodities".

RMI — вариация на тему индикатора RSI. RMI считает дни, в которые цена выросла или упала, начиная от последней цены закрытия на X дней назад, где X не ограничен значением 1. То есть, RMI сравнивает цену закрытия не только с одним предыдущим днем, как RSI.



Обратите внимание, что RMI с параметрами C, 14, 1 аналогичен RSI с периодом 14 для цены Close. Это связано с тем, что параметр Momentum рассчитывается только для изменения цены на 1 день раньше (по умолчанию то же самое делает RSI).



По мере увеличения периодов Momentum, колебания RMI становятся все более сглаженными.

Поскольку RMI — осциллятор, то он демонстрирует те же сильные и слабые стороны индикаторов перекупленности/препроданности. Во время сильных трендовых рынков вероятно, что RMI будет оставаться на уровнях перекупленности и перепроданности в течение длительного периода времени.



Но на нетрендовых рынках RMI более предсказуемо колеблется между уровнем перекупленности от 70 до 90 и перепроданности от 10 до 30.