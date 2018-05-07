The Relative Momentum Index (RMI)はRoger Altmanによって開発され、1993年2月号のTechnical Analysis of Stocks & Commodities（株式＆コモディティのテクニカル分析）の第1号で初めて紹介されました。

RMIはRSI指標の変種です。RMIは、RSIのように終値から終値の日数を両方向に数えるのではなく、X（XはRSIと異なり1に制限されていない）日前の終値に相対した終値までの日数を数えます。

C、14、1のパラメータを持つRMIは、終値の14期間RSIに相当することに注意してください。これは、Momentumパラメータが1日の価格変更のみを計算しているためです（RSIはデフォルトでこれを行います）。

モーメンタム期間が増加するにつれて、RMI変動はより円滑になります。

RMIはオシレータであるため、他の売られ過ぎ/買われ過ぎ指標と同じ長所と短所を示します。強いトレンドを持つ市場では、RMIは長いこと売られ過ぎ/買われ過ぎのままで可能性が高いです。

しかし、非トレンド市場では、RMIは、70から90の買われ過ぎレベルと10から30の売られ過ぎレベルの間でより予測可能に振動する傾向があります。