相对动量指数 (RMI) 是由 Roger Altman 开发的，它最初是在1993年2月的股票与商品的技术分析杂志中介绍的。

RMI 是 RSI 指标的一种变化。RMI 对当天和相对当天X天之前的收盘价上涨或者下跌做计数 (对于 RSI 就是 X等于1)，RSI计算的是每天之间的收盘价的上涨下跌次数。

请注意 RMI 参数为 C, 14, 1 就相当于 14 周期数收盘价的 RSI。这是因为动量参数计算只考虑一天的价格变化 (RSI 默认就是这样).

动量周期数增加，RMI波动会变得更平滑。

因为 RMI 是一种振荡指标，它与其他超买/超卖指标相比可以显示相同的强弱。在强趋势市场，RMI可能会在超买或超卖区域停留较长的时间。

然而，在无趋势市场时，RMI 一般所在的超买区域是70到90，而超卖水平是10到30。