Индикатор Vertical Horizontal Filter ("VHF") определяет, находятся цены в трендовой фазе или в стадии коррекции. Впервые индикатор VHF был представлен Адамом Уайтом в статье, опубликованной в августе 1991 года в журнале "Futures Magazine".

Интерпретация индикатора



Вероятно, самая большая проблема технического анализа — определить, находятся ли цены в трендовой зоне или в боковике. Индикатор пытается определить "трендовость" цен, чтобы помочь вам решить, какие индикаторы использовать.



Есть три основных способа, которыми можно интерпретировать показания индикатора VHF:

Вы можете использовать значения VHF самостоятельно, чтобы определять степень трендовости цены. Чем выше VHF, тем выше степень тренда и тем настоятельнее вам рекомендуется использовать трендовые индикаторы.



Можно использовать направление VHF для определения того, какая фаза рынка развивается в данный момент: тренд или коррекция. Рост VHF свидетельствует о развивающемся тренде; снижение — о том, что цена может входить в фазу коррекции.



Можно использовать VHF в качестве противоположного индикатора. Ждите периодов коррекции, чтобы следовать за высокими значениями VHF; и периодов тренда, чтобы следовать за низкими значениями VHF.





Рекомендации