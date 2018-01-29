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Vertical Horizontal Filter - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Vertical Horizontal Filter ("VHF") определяет, находятся цены в трендовой фазе или в стадии коррекции. Впервые индикатор VHF был представлен Адамом Уайтом в статье, опубликованной в августе 1991 года в журнале "Futures Magazine".
Интерпретация индикатора
Вероятно, самая большая проблема технического анализа — определить, находятся ли цены в трендовой зоне или в боковике. Индикатор пытается определить "трендовость" цен, чтобы помочь вам решить, какие индикаторы использовать.
Есть три основных способа, которыми можно интерпретировать показания индикатора VHF:
- Вы можете использовать значения VHF самостоятельно, чтобы определять степень трендовости цены. Чем выше VHF, тем выше степень тренда и тем настоятельнее вам рекомендуется использовать трендовые индикаторы.
- Можно использовать направление VHF для определения того, какая фаза рынка развивается в данный момент: тренд или коррекция. Рост VHF свидетельствует о развивающемся тренде; снижение — о том, что цена может входить в фазу коррекции.
- Можно использовать VHF в качестве противоположного индикатора. Ждите периодов коррекции, чтобы следовать за высокими значениями VHF; и периодов тренда, чтобы следовать за низкими значениями VHF.
Рекомендации
- В дополнение к этому индикатору желательно использовать какой-либо индикатор тренда, чтобы подтвердить показания.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19847
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