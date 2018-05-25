CodeBaseSeções
Vertical Horizontal Filter - indicador para MetaTrader 5

O indicador Vertical Horizontal Filter ("VHF") determina se os preços estão na fase de tendência ou na fase de correção. O VHF foi apresentado pela primeira vez por Adam White num artigo publicado na edição de agosto de 1991 da revista Futures Magazine.

Interpretação do indicador

Provavelmente, o maior dilema da análise técnica é determinar se os preços estão na zona de tendência ou se estão numa faixa lateral de negociação. O indicador tenta determinar qual a natureza da tendência dos preços para ajudá-lo a decidir quais indicadores usar. 

Existem três maneiras de interpretar o indicador VHF:

  • Você pode usar os valores do VHF para determinar o grau de tendência do preço. Quanto maior o VHF, maior o grau de tendência e mais urgente é usar os indicadores de tendência.
  • Você pode usar a direção do VHF para determinar qual fase do mercado está se desenvolvendo no momento: tendência ou correção. O crescimento do VHF indica uma tendência em evolução, enquanto uma diminuição mostra que o preço pode entrar numa fase de correção.
  • Você pode usar o VHF como um indicador contrário. Aguarde períodos de correção para seguir valores de VHF altos, e espere períodos de tendência para seguir os valores de VHF baixos.


Recomendações

  • Além deste indicador, é desejável usar um indicador de tendência para confirmar a leitura.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/19847

