垂直水平过滤器 ("VHF") 判断价格是在有趋势阶段还是在盘整阶段。VHF 最初是由 Adam White 提出的，位于1991年8月的期货杂志中。





解释

技术分析中最大的问题可能是确定价格是趋向还是处于交易区间。VHF指标试图确定“时新”的价格来帮助你决定哪些指标使用。

主要有三种方法来解释VHF指标:

您可以使用VHF值来确定价格趋势的程度，VHF越高，趋势的程度越高，你应该使用趋势跟踪指标。

您可以使用VHF的方向来确定趋势或盘整阶段是否正在发展，上升的VHF预示着一种发展趋势；下降的VHF表明价格可能进入了盘整阶段。

您可以使用VHF作为反向指示器。预计盘整时间将遵循高VHF值；预计价格将在低VHF值后趋向。





推荐