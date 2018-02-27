请观看如何免费下载自动交易
垂直水平过滤器 ("VHF") 判断价格是在有趋势阶段还是在盘整阶段。VHF 最初是由 Adam White 提出的，位于1991年8月的期货杂志中。
解释
技术分析中最大的问题可能是确定价格是趋向还是处于交易区间。VHF指标试图确定“时新”的价格来帮助你决定哪些指标使用。
主要有三种方法来解释VHF指标:
- 您可以使用VHF值来确定价格趋势的程度，VHF越高，趋势的程度越高，你应该使用趋势跟踪指标。
- 您可以使用VHF的方向来确定趋势或盘整阶段是否正在发展，上升的VHF预示着一种发展趋势；下降的VHF表明价格可能进入了盘整阶段。
- 您可以使用VHF作为反向指示器。预计盘整时间将遵循高VHF值；预计价格将在低VHF值后趋向。
推荐
- 把 VHF指标与一些“趋势”指标结合使用，就能够确定趋势指标是否确实显示出一种趋势，还是处于盘整阶段。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/19847
