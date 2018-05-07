無料でロボットをダウンロードする方法を見る
VHF (Vertical Horizontal Filter) - MetaTrader 5のためのインディケータ
パブリッシュ済み:
Vertical Horizontal Filter（ "VHF"）は、価格がトレンド期にあるか揉み合い期にあるかを特定します。VHFは最初に1991年8月号の”Futures”誌に掲載された記事の中でAdam White氏によって発表されました。
解釈
おそらく、テクニカル分析の最大の問題は、価格にトレンドがあるか、取引範囲内にあるのかを判断することです。VHF指標は、使用する指標を決めるのに役立つ価格の「トレンド」を決定しようとします。
VHF指標を解釈する方法は主に3つあります。
- 価格のトレンドの度合いがは、VHF値そのものを使用して判断できます。トレンドの度合いはVHFが高いほど高くなり、トレンドフォロー指標を使用する必要性も高くなります。
- トレンドか揉み合いが進行中であるかどうかは、VHFの方向を使用して判断できます。上昇するVHFは発展傾向を示します。 下降するVHFは、価格が揉み合いに入っている可能性があることを示します。
- VHFは逆張り指標として使用することができます。高いVHF値には揉み合いが続き、低いVHF値には価格のトレンドが続くことが予想されます。
推奨事項
- トレンド指標が本当にトレンドを示しているのか、レンジにあるのかを判断できるように、VHF指標には「トレンド」を付けられるべきです。
