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Индикаторы

ZScore - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2769
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Стандартизованная оценка (z-оценка: Standart score, z-score) - это мера относительного разброса наблюдаемого или измеренного значения, которая показывает сколько стандартных отклонений составляет его разброс относительного среднего значения.

Таким образом, индикатор отображает величину отклонения цены от ее среднего значения, представленного простой скользящей средней с заданным периодом и ценой расчета.

Индикатор имеет два настраиваемых параметра:

  • Period of calculation - период расчета;
  • Applied price - цена расчета.

Diff_TF_MA - скользящая средняя на два таймфрейма Diff_TF_MA - скользящая средняя на два таймфрейма

Индикатор отображает Simple Moving Average с двух таймфреймов.

Аллигатор на VAMA Аллигатор на VAMA

Аллигатор на индикаторе VAMA.

Hi/Lo mod Hi/Lo mod

Модифицированный индикатор High/Low.

Correlation Correlation

Корреляция между двумя символами.