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ZScore - индикатор для MetaTrader 5
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Стандартизованная оценка (z-оценка: Standart score, z-score) - это мера относительного разброса наблюдаемого или измеренного значения, которая показывает сколько стандартных отклонений составляет его разброс относительного среднего значения.
Таким образом, индикатор отображает величину отклонения цены от ее среднего значения, представленного простой скользящей средней с заданным периодом и ценой расчета.
Индикатор имеет два настраиваемых параметра:
- Period of calculation - период расчета;
- Applied price - цена расчета.
Diff_TF_MA - скользящая средняя на два таймфрейма
Индикатор отображает Simple Moving Average с двух таймфреймов.Аллигатор на VAMA
Аллигатор на индикаторе VAMA.
Hi/Lo mod
Модифицированный индикатор High/Low.Correlation
Корреляция между двумя символами.