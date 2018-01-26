Стандартизованная оценка (z-оценка: Standart score, z-score) - это мера относительного разброса наблюдаемого или измеренного значения, которая показывает сколько стандартных отклонений составляет его разброс относительного среднего значения.

Таким образом, индикатор отображает величину отклонения цены от ее среднего значения, представленного простой скользящей средней с заданным периодом и ценой расчета.

Индикатор имеет два настраиваемых параметра: