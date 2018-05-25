CodeBaseSeções
ZScore - indicador para MetaTrader 5

Escore padronizado (standart score, z-score) é o número de desvios padrão pelos quais o valor observado ou medido difere do seu valor médio.

Assim, o indicador exibe o desvio de preço em relação ao seu valor médio, representado por uma média móvel simples com um período e preço de cálculo definidos.

O indicador tem dois parâmetros ajustáveis:

  • Period of calculation - período de cálculo;
  • Applied price - preço de cálculo.

