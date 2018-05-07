無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ZScore - MetaTrader 5のためのインディケータ
標準スコア（z-スコア）は、観測値または測定値が平均値と異なる標準偏差の数です。
したがって、指標には、指定期間および計算価格の単純移動平均で表される平均値からの価格偏差の値が表示されます。
指標には2つの入力パラメータがあります。
- Period of calculation - 計算期間
- Applied price - 計算に使用される価格
移動勾配変化率 - 拡張版
MSROC指標の拡張版です。移動勾配変化率
移動勾配変化率です。
VHF (Vertical Horizontal Filter)
Vertical Horizontal Filter（ "VHF"）は、価格がトレンド期にあるか揉み合い期にあるかを特定します。VHFは最初に1991年8月号の”Futures”誌に掲載された記事の中でAdam White氏によって発表されました。Relative Momentum Index (RMI)
Relative Momentum Index (RMI) はRSI指標の変種です。RMIは、RSIのように終値から終値の日数を両方向に数えるのではなく、X（XはRSIと異なり1に制限されていない）日前の終値に相対した終値までの日数を数えます。