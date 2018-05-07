コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ZScore - MetaTrader 5のためのインディケータ

ZScore.mq5 (9.28 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
標準スコア（z-スコア）は、観測値または測定値が平均値と異なる標準偏差の数です。

したがって、指標には、指定期間および計算価格の単純移動平均で表される平均値からの価格偏差の値が表示されます。

指標には2つの入力パラメータがあります。

  • Period of calculation - 計算期間
  • Applied price - 計算に使用される価格

