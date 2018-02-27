两个交易品种的相互关联。数值在 +1 (完全正相关) 和 -1 (完全负相关) 之间振荡。相关数值为 0 表示没有相互关联 (在两个所观察的交易品种之间价格变化是随机的，没有相关性)。





用法

使用相关周期用较长的周期来计算更长的时间相关性（如果监视的符号趋向于同一方向），或者使用短周期（适合用于突然的价格变化观察 —— 通常是在一个交易品种的新闻发布而不是另一个交易品种新闻发布时）。

输入您想要监控的一个或者两个交易品种的参数，

如果交易品种参数为空，就使用当前图表的交易品种。

选择色彩模式 (双色模式是当0值-即无关水平-交叉时显示不同的颜色).





推荐

如果所观察到的交易品种往往是完全正的或负相关的，则相反方向的突破通常可以用于入场交易。

在上述估计的情况下，它是偏离通常趋势的符号，并进入其他观察到的交易品种的方向。

所有高于 0.8 或者低于 -0.8 的数值都可以认为是有高度相关性。

备注. 在两个交易品种参数中使用相同的交易品种，结果永远是1。