Индикатор отображает корреляцию между двумя символами. Диапазон значений индикатора от +1 (полная положительная корреляция) до -1 (полная отрицательная корреляция). Значение 0 свидетельствует о том, что корреляция отсутствует (значения цены двух наблюдаемых символов меняются в случайном порядке, без какой-либо взаимосвязи друг с другом).







Использование

Индикатор может использоваться двумя способами — расчетом корреляции на длинном и на коротком периоде. Корреляция на длинном периоде подходит для наблюдения за символами, которые движутся в однонаправленном тренде. Корреляция на коротком периоде хорошо подходит для "отлавливания" внезапных ценовых колебаний - обычно при выходе новостей, которые связаны с одним символом и не имеют отношения к остальным.



Установите один или оба параметра Symbol значение символа (или символов), который (которые) вы хотите отслеживать.

Если поля параметра Symbol оставить пустыми, то будет использоваться текущий символ по графику.



Установите цветовой режим (двухцветный режим отображает разные цвета при пересечении нулевого уровня).







Рекомендации:

Если наблюдаемые символы показывают полную положительную или отрицательную корреляцию, пробой в противоположном направлении обычно можно использовать для входа в рынок.



В случаях, подобных описанному выше, когда направление цены символа начинает отклоняться от тренда, вход происходит в направлении второго наблюдаемого символа.



Все значения выше 0,8 или ниже -0,8 считаются показателями высокого уровня корреляции.



P.S. Использование одинакового символа в обоих полях параметра Symbol всегда будет давать результат 1.

