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Correlation - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор отображает корреляцию между двумя символами. Диапазон значений индикатора от +1 (полная положительная корреляция) до -1 (полная отрицательная корреляция). Значение 0 свидетельствует о том, что корреляция отсутствует (значения цены двух наблюдаемых символов меняются в случайном порядке, без какой-либо взаимосвязи друг с другом).
Использование
- Индикатор может использоваться двумя способами — расчетом корреляции на длинном и на коротком периоде. Корреляция на длинном периоде подходит для наблюдения за символами, которые движутся в однонаправленном тренде. Корреляция на коротком периоде хорошо подходит для "отлавливания" внезапных ценовых колебаний - обычно при выходе новостей, которые связаны с одним символом и не имеют отношения к остальным.
- Установите один или оба параметра Symbol значение символа (или символов), который (которые) вы хотите отслеживать.
- Если поля параметра Symbol оставить пустыми, то будет использоваться текущий символ по графику.
- Установите цветовой режим (двухцветный режим отображает разные цвета при пересечении нулевого уровня).
Рекомендации:
- Если наблюдаемые символы показывают полную положительную или отрицательную корреляцию, пробой в противоположном направлении обычно можно использовать для входа в рынок.
- В случаях, подобных описанному выше, когда направление цены символа начинает отклоняться от тренда, вход происходит в направлении второго наблюдаемого символа.
- Все значения выше 0,8 или ниже -0,8 считаются показателями высокого уровня корреляции.
P.S. Использование одинакового символа в обоих полях параметра Symbol всегда будет давать результат 1.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19832
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