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Индикаторы

Correlation - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(42)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор отображает корреляцию между двумя символами. Диапазон значений индикатора от +1 (полная положительная корреляция) до -1 (полная отрицательная корреляция). Значение 0 свидетельствует о том, что корреляция отсутствует (значения цены двух наблюдаемых символов меняются в случайном порядке, без какой-либо взаимосвязи друг с другом).


Использование

  • Индикатор может использоваться двумя способами — расчетом корреляции на длинном и на коротком периоде. Корреляция на длинном периоде подходит для наблюдения за символами, которые движутся в однонаправленном тренде. Корреляция на коротком периоде хорошо подходит для "отлавливания" внезапных ценовых колебаний - обычно при выходе новостей, которые связаны с одним символом и не имеют отношения к остальным. 
  • Установите один или оба параметра Symbol значение символа (или символов), который (которые) вы хотите отслеживать.
  • Если поля параметра Symbol оставить пустыми, то будет использоваться текущий символ по графику.
  • Установите цветовой режим (двухцветный режим отображает разные цвета при пересечении нулевого уровня).


Рекомендации:

  • Если наблюдаемые символы показывают полную положительную или отрицательную корреляцию, пробой в противоположном направлении обычно можно использовать для входа в рынок.
  • В случаях, подобных описанному выше, когда направление цены символа начинает отклоняться от тренда, вход происходит в направлении второго наблюдаемого символа.
  • Все значения выше 0,8 или ниже -0,8 считаются показателями высокого уровня корреляции.

P.S. Использование одинакового символа в обоих полях параметра Symbol всегда будет давать результат 1.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19832

Hi/Lo mod Hi/Lo mod

Модифицированный индикатор High/Low.

ZScore ZScore

Индикатор ZScore показывает относительное отклонение цены от ее среднего значения.

Moving slope rate of change Moving slope rate of change

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Расширенная версия индикатора MSROC.