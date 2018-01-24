Советник основан на канальном индикаторе Price_Extreme_Indicator.

Стратегия работы простая:

Если цена закрытия заданной в настройках свечи (по умолчанию 1) выше верхней границы канала на том же баре, то открывается длинная позиция;

Если цена закрытия ниже нижней границы - открывается короткая позиция.

Позиции открываются на каждом новом баре при соблюдении озвученных выше условий. При поступлении сигнала на покупку, при наличии в рынке позиций на продажу, эти позиции все закрываются и открывается покупка. Для продаж - зеркально.

Советник позволяет разрешить/запретить торговать в лонг или шорт и реверсировать сигналы индикатора - открывать вместо покупок продажи, и наоборот. Так же можно задать стоплосс и тейкпрофит в пунктах. При ошибочно заданных размерах стоплосс или тейкпрофит, советник их автоматически корректирует под минимальный размер StopLevel, установленный для символа.

При неверно заданном лоте, советник его скорректирует под правильный лот. Если же лот слишком большой при открытии позиции, то советник выставит его таким, чтобы позицию можно было открыть, либо, если нет денег на открытие даже минимальным лотом, то сигнал будет пропущен.

Следует учесть, что для корректной работы советника требуется наличие скомпилированного файла индикатора Price_Extreme_Indicator. Так же стоит понимать, что этот советник предназначен для учебных целей и проверки стратегий.

Советник имеет 11 настраиваемых параметров:

Experts magic number - уникальный номер (магик), по которому советник определяет свои позиции;

- уникальный номер (магик), по которому советник определяет свои позиции; "Length of levels" of indicator - одноименный параметр индикатора Price_Extreme_Indicator;

- одноименный параметр индикатора Price_Extreme_Indicator; Bar of signals - бар, с которого получаем сигналы от индикатора, по умолчанию 1;

- бар, с которого получаем сигналы от индикатора, по умолчанию 1; Long positions enabled - разрешение на открытие длинных позиций;

- разрешение на открытие длинных позиций; Short positions enabled - разрешение на открытие коротких позиций;

- разрешение на открытие коротких позиций; Reverse trade - реверс сигналов;

- реверс сигналов; Lots - объем позиции;

- объем позиции; Stop loss in points - стоплосс в пунктах, по умолчанию 0 - отсутствует;

- стоплосс в пунктах, по умолчанию 0 - отсутствует; Take profit in points - тейкпрофит в пунктах, по умолчанию 0 - отсутствует;

- тейкпрофит в пунктах, по умолчанию 0 - отсутствует; Slippage price - допустимое проскальзывание цены а пунктах;

- допустимое проскальзывание цены а пунктах; Multiplier spread for stops - число, на которое советник будет умножать спред при расчете корректной дистанции стоп-приказов. Тут стоит пояснить: при выставлении стоплосс или тейкпрофит (а так же и отложенных ордеров), существует минимально разрешенная дистанция установки стоп-приказов - StopLevel. Т.е., стоплосс или тейкпрофит (или отложенный ордер) должны быть выставлены не ближе этой дистанции к цене. Если же StopLevel задан нулевым, то, в основном, это не говорит об его отсутствии, а говорит о том, что StopLevel плавающий. В этом случае минимальной дистанцией чаще всего является спред*2, но иногда двойного спреда не достаточно. Поэтому и введен параметр - число, на которое советник будет умножать спред для расчета минимальной дистанции установки стопов.

Для проверки стратегии был проведен тест с настройками по умолчанию на промежутке дат с 2017.01.02 по 2018.01.19. К сожалению, в таком режиме - торговля при пробое границ канала - советник сливает в самом начале тестируемого периода дат. Тогда был проведен тест с реверсом сделок и был получен такой результат:

Период M5, промежуток тестирования: 2017.01.02 - 2018.01.19

Все настройки по умолчанию кроме реверса сделок (Reverse trade == "Yes")

График тестирования говорит о том, что советник сильно зависит от состояния рынка (тренд/флет). В данном тесте советник торговал внутрь от границ канала. Явно просматриваются стабильные участки заработка/потерь. При торговле внутрь канала на флетовом участке советник зарабатывает. Но как только начинается тренд, торговля внутрь канала становится убыточной. Соответственно, есть возможность для дальнейшего развития стратегии: флет - торгуем внутрь канала, тренд - торгуем при пробое границ канала в сторону направления тренда.