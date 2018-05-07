このエキスパートアドバイザーはPrice_Extreme_Indicatorチャネル指標に基づいています。

その戦略はシンプルです。

設定で指定されたローソク足の終値（デフォルトでは1）が同じバーのチャネル上限を上回っている場合、ロングポジションが開かれます。

終値が下限を下回っている場合、ショートポジションが開かれます。

上記の条件が満たされている場合は、新しいバーごとにポジションが開かれます。I買いシグナルが出て売りポジションがある場合、そのポジションは決済され、買いポジションが開かれます。売りシグナルには逆のことが言えます。

エキスパートアドバイザーは、ロング/ショート取引を有効/無効にすることができ、指標シグナルを反転して売り取引の代わりに買い取引を開くこともできます（逆も同様です）。ストップロスとテイクプロフィットもポイント単位で設定することができます。無効なストップロスやテイクプロフィット値が指定されている場合、EAは値を銘柄に許容されている最小値の StopLevel に調整します。

ロット値が無効な場合、EAが適切な値に調整します。ロットが大きすぎる場合、EAはポジションを開くためにロットを調整します。最低限ロットを開ける資金もない場合、シグナルはスキップされます。

EAを正しく操作するにはコンパイルされたPrice_Extreme_Indicator指標ファイルが必要なのでご注意ください。また、エキスパートアドバイザーは、トレーニングおよびストラテジーテストの目的で設計されていることにもご注意ください。

EAには設定可能なパラメータが11個あります。

Experts magic number - そのポジションを特定するためのエキスパートアドバイザーの固有番号

- そのポジションを特定するためのエキスパートアドバイザーの固有番号 "Length of levels" of indicator - Price_Extreme_Indicatorのパラメータ

- Price_Extreme_Indicatorのパラメータ Bar of signals - シグナル源の指標（デフォルトは1）

- シグナル源の指標（デフォルトは1） Long positions enabled - ロングポジションを許可する

- ロングポジションを許可する Short positions enabled - ショートポジションを許可する

- ショートポジションを許可する Reverse trade - シグナル反転を有効/無効にする

- シグナル反転を有効/無効にする Lots - ポジションの数量

- ポジションの数量 Stop loss in points - ポイント単位のストップロス（デフォルトは0、すなわち未使用）

- ポイント単位のストップロス（デフォルトは0、すなわち未使用） Take profit in points - ポイント単位のテイクプロフィット（デフォルトは0、すなわち未使用）

- ポイント単位のテイクプロフィット（デフォルトは0、すなわち未使用） Slippage price - ポイント単位の許容スリッページ

- ポイント単位の許容スリッページ Multiplier spread for stops - ストップ注文の正しい距離を計算するためのスプレッド乗数。損切り注文と利食い注文（指数注文と同様）では、その注文を行うための最小許容距離はStopLevelがあります。 ストップロスとテイクプロフィット（および指数注文）は、この距離よりも価格の近くに出すことはできません。StopLevelがゼロの場合は、それが存在しないのではなく、単にStopLevelがフローティングであることを意味します。この場合、最小距離は通常スプレッド*に等しいですが、時にはダブルスプレッドでさえ十分ではありません。したがって、このパラメータでは、ストップオーダーを配置するための最小距離の計算に使用されるスプレッドのカスタム乗数を指定できます。

戦略を確認するために、2017.01.02から2018.01.19までのデータを使用して、デフォルト設定によるテストを実施しました。残念ながら、このモード（チャネルブレークアウト取引）では、エキスパートアドバイザーはテスト期間の初めに預金を失います。その後、シグナルを反転させてテストを行いました。以下の結果が得られました。

M5、テスト期間: 2017.01.02 - 2018.01.19

反転を除いたすべてのパラメータはデフォルトに設定されています（Reverse trade == "Yes"）

テストグラフは、EAが市場の状態（トレンド/フラット）に大きく依存していることを示しています。このテストでは、EAはチャネル境界から内向きに取引しました。安定した収益/損失領域がはっきり見えます。チャネル内で取引する場合、EAはフラットの領域で収益を上げます。しかし、トレンドが始まると、チャネル内での取引は不採算になります。したがって、ストラテジーはさらに発展させることができます。EAはフラットではチャネル内で取引し、トレンド中はにチャネルのブレークアウトでトレンド方向に取引する必要があります。