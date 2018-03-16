这个EA交易是基于 Price_Extreme_Indicator 通道指标的，

策略很简单:

如果在设置中柱形的收盘价在相同的柱上高于通道边界指定的距离(默认为１)，就建立一个买入仓位，

如果收盘价低于下方边界，就开启卖出仓位。

仓位是在符合以上条件时在每个新柱上建立的，如果有买入信号出现，而又有开启的卖出仓位，这样的仓位将会被关闭，而建立一个新的买入仓位。对于卖出情况就相反。

EA交易允许启用/禁止买入/卖出交易，以及反转指标信号，在卖的时候买入等等。您也可以设置止损和获利点数，如果设置了无效的止损和获利，EA会把这些数值设到交易品种所允许的最小 StopLevel。

If the lot value is invalid, the EA will adjust it to a proper value. 如果手数太大了，EA会调整它以能够开启一个仓位，如果没有资金来开启最小的手数，信号就将被跳过。

注意，如需正常工作，该EA需要编译好的 Price_Extreme_Indicator 指标文件。另外请注意，这个EA是设计用于练习和测试策略用的。

这个 EA 有 11 个可以配置的参数:

Experts magic number - 用于EA识别其仓位的唯一编号;

- 用于EA识别其仓位的唯一编号; "Length of levels" of indicator - Price_Extreme_Indicator 指标的参数;

- Price_Extreme_Indicator 指标的参数; Bar of signals - 指标信号使用的柱，默认为 1;

- 指标信号使用的柱，默认为 1; Long positions enabled - 允许开启买入仓位;

- 允许开启买入仓位; Short positions enabled - 允许开启卖出仓位;

- 允许开启卖出仓位; Reverse trade - 启用或者禁止信号的反转;

- 启用或者禁止信号的反转; Lots - 仓位交易量;

- 仓位交易量; Stop loss in points - 止损点数，默认为0，也就是不使用;

- 止损点数，默认为0，也就是不使用; Take profit in points - 获利点数，默认为0，也就是不使用;

- 获利点数，默认为0，也就是不使用; Slippage price - 允许的价格滑点点数;

- 允许的价格滑点点数; Multiplier spread for stops - 用于计算止损卦但正确距离的点差倍数. 对于止损和获利订单 (以及挂单), 有一个设置这类订单所最小允许的距离 - StopLevel. 也就是说，止损和获利 (以及挂单) 设置的与价格之间的距离不能小于这个值。如果f StopLevel 等于0，这并不表示它的缺失，而是指 StopLevel 是浮动的。在这种情况下，最小距离通常等于点差*, 但是有的时候就算是双倍点差也不够，所以，这个参数可以设置一个自定义的点差的倍数，用来计算设置止损单的最小距离。

为了检验这个策略，使用默认设置和2017年1月2日到2018年1月19日的数据进行了测试，不幸的是，在这种模式中 (通道突破时交易) 在测试刚开始就爆仓了，然后我们使用反转信号来测试，得到了下面的结果:

时段 M5, 测试时间段: 2017.01.02 - 2018.01.19

所有的参数都是默认的，除了 reverse 之外 (Reverse trade == "Yes")

测试图显示出，EA非常依赖于市场的状态(趋势/平盘),在这次测试中，EA在通道边界内部交易，可以清楚地看到稳定的获利/亏损。当在通道内交易时，在平盘区域EA会创造利润，但是一旦开始有趋势了，在通道内的交易就变得没那么赚钱了。所以策略可以进一步开发: EA 应当在平盘时在通道内进行交易，在有趋势时在通道被从趋势方向相同方突破交易。