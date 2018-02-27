这个 Ulcer 指数 (UI) 指标是从 Peter Martin 在他 1987 年的“信诚基金的投资者指南”一书中的股票风险指标发展而来的，

它主要用于衡量在股票市场基金的下行风险，该指数注重于衡量一段时间内的波动性下降。

指标的使用方法很简单:

下降趋势的 UI - 波动性下降减少，确认了上升趋势。

上升趋势的 UI - 波动性下降增加，确认了上涨趋势。

代码可以用于任何交易品种和时段，然而，与其他的趋势确认指标类似，时段越短，波动性和错误信号可能会越多。和大多数其他指标类似，不推荐单独使用此指标，它可以作为趋势确认工具来补充您的策略。

第一幅图片 (下方) 显示了 UI 在价格上升时下降，而第二幅图片显示价格下跌时 UI上升。