请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
这个 Ulcer 指数 (UI) 指标是从 Peter Martin 在他 1987 年的“信诚基金的投资者指南”一书中的股票风险指标发展而来的，
它主要用于衡量在股票市场基金的下行风险，该指数注重于衡量一段时间内的波动性下降。
指标的使用方法很简单:
- 下降趋势的 UI - 波动性下降减少，确认了上升趋势。
- 上升趋势的 UI - 波动性下降增加，确认了上涨趋势。
代码可以用于任何交易品种和时段，然而，与其他的趋势确认指标类似，时段越短，波动性和错误信号可能会越多。和大多数其他指标类似，不推荐单独使用此指标，它可以作为趋势确认工具来补充您的策略。
第一幅图片 (下方) 显示了 UI 在价格上升时下降，而第二幅图片显示价格下跌时 UI上升。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/19813
Reduce_risks
这是在文章 "如何减少交易者的风险" (https://www.mql5.com/zh/articles/4233) 中所述 EA 交易的 MQL5 版本。eaBreakeven
这个 EA 交易可以根据用户定义的盈亏平衡点来移动止损的位置。
Hi/lo mod
最高价/最低价指标修改版。Correlation
两个交易品种的相互关联。