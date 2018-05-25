O indicador Ulcer Index (UI) é um indicador técnico descrito por Peter Martin no livro de 1987 "The Investors Guide to Fidelity Funds".



Normalmente, é usado para avaliar o risco de queda dos mercados de ações. O índice estima a diminuição da volatilidade ao longo de um determinado período.



O uso do indicador é simples:

A diminuição do UI confirma o crescimento da tendência com uma diminuição na volatilidade.

O crescimento do UI confirma a queda da tendência com o crescimento da volatilidade.

O código pode ser usado para qualquer instrumento e timeframe. No entanto, quanto mais pequeno o timeframe, maior a probabilidade de alta volatilidade e sinais falsos, bem como outras confirmações da tendência. Como acontece com a maioria dos indicadores, não é recomendado usá-lo sozinho, em vez disso, ele serve para confirmar uma tendência, além de sua estratégia.



A primeira imagem abaixo mostra a queda no valor do UI, antecipando o aumentos de preços, enquanto a segunda imagem exibe o crescimento da UI antes da queda dos preços.

