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Ulcer Index - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Ulcer Index (UI) — технический показатель, описанный Питером Мартином в книге 1987 года "The Investors Guide to Fidelity Funds".
Как правило, он используется для оценки риска падения фондовых рынков. Индекс оценивает снижение волатильности в течение определенного периода.
Использование индикатора простое:
- Снижение UI — подтверждает рост тренда со снижением волатильности.
- Рост UI — подтверждает падение тренда с ростом волатильности.
Код можно использовать для любого инструмента и таймфрейма. Однако чем младше таймфрейм, тем больше вероятность высокой волатильности и ложных сигналов, как и любых других подтверждений тренда. Как и большинство других индикаторов, не рекомендуется его использовать в одиночку — скорее он годится для подтверждения тренда, в дополнение к вашей стратегии.
Первая картинка ниже показывает снижение значения UI в преддверии роста цен, вторая картинка — рост UI перед снижением цен.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19813
Vertical Horizontal Filter ("VHF") определяет, находятся цены в трендовой фазе или в стадии коррекции. Впервые индикатор VHF был представлен Адамом Уайтом в статье, опубликованной в августе 1991 года в журнале "Futures Magazine".Custom Moving Average Input Color
Модификация индикатора "Custom Moving Average": теперь во входных параметрах можно передавать цвет линии.
Индикатор был разработан ученым, изобретателем, автором и трейдером Тушаром Шанде, чтобы определять рыночные тренды с использованием свечных диаграмм.RAVI iFish
Range Action Verification Index (RAVI) с обратным преобразованием Фишера.