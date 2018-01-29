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Индикаторы

Ulcer Index - индикатор для MetaTrader 5

Samuel Williams
Samuel Williams

Samuel Williams

4.5 (4)
3 кода 3 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2051
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Индикатор Ulcer Index (UI) — технический показатель, описанный Питером Мартином в книге 1987 года "The Investors Guide to Fidelity Funds".

Как правило, он используется для оценки риска падения фондовых рынков. Индекс оценивает снижение волатильности в течение определенного периода.

Использование индикатора простое:

  • Снижение UI — подтверждает рост тренда со снижением волатильности.
  • Рост UI — подтверждает падение тренда с ростом волатильности.

Код можно использовать для любого инструмента и таймфрейма. Однако чем младше таймфрейм, тем больше вероятность высокой волатильности и ложных сигналов, как и любых других подтверждений тренда. Как и большинство других индикаторов, не рекомендуется его использовать в одиночку — скорее он годится для подтверждения тренда, в дополнение к вашей стратегии. 

Первая картинка ниже показывает снижение значения UI в преддверии роста цен, вторая картинка — рост UI перед снижением цен.

Fig 1 - Falling UI indicates rising prices

Fig 2 - Rising UI confirms falling prices

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19813

Vertical Horizontal Filter Vertical Horizontal Filter

Vertical Horizontal Filter ("VHF") определяет, находятся цены в трендовой фазе или в стадии коррекции. Впервые индикатор VHF был представлен Адамом Уайтом в статье, опубликованной в августе 1991 года в журнале "Futures Magazine".

Custom Moving Average Input Color Custom Moving Average Input Color

Модификация индикатора "Custom Moving Average": теперь во входных параметрах можно передавать цвет линии.

Chandes Quick Stick (Qstick) Chandes Quick Stick (Qstick)

Индикатор был разработан ученым, изобретателем, автором и трейдером Тушаром Шанде, чтобы определять рыночные тренды с использованием свечных диаграмм.

RAVI iFish RAVI iFish

Range Action Verification Index (RAVI) с обратным преобразованием Фишера.