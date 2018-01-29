Индикатор Ulcer Index (UI) — технический показатель, описанный Питером Мартином в книге 1987 года "The Investors Guide to Fidelity Funds".



Как правило, он используется для оценки риска падения фондовых рынков. Индекс оценивает снижение волатильности в течение определенного периода.



Использование индикатора простое:

Снижение UI — подтверждает рост тренда со снижением волатильности.

Рост UI — подтверждает падение тренда с ростом волатильности.

Код можно использовать для любого инструмента и таймфрейма. Однако чем младше таймфрейм, тем больше вероятность высокой волатильности и ложных сигналов, как и любых других подтверждений тренда. Как и большинство других индикаторов, не рекомендуется его использовать в одиночку — скорее он годится для подтверждения тренда, в дополнение к вашей стратегии.



Первая картинка ниже показывает снижение значения UI в преддверии роста цен, вторая картинка — рост UI перед снижением цен.

