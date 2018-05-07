このUlcer Index（UI）指標は、1987年の「フィデリティ・ファンドへの投資家ガイド」でピーター・マーティン氏によって考案された技術指標です。

この指数は、通常、株式市場のファンドの下振れリスクを測定する際に使用され、一定期間にわたり下向きのボラティリティを測定することを目指しています。

指標の使い方はシンプルです。

Downward trending UI - 下向きのボラティリティの減少によって上向きのトレンドを確認します。

Upward trending UI - 下向きのボラティリティの増加によって下向きのトレンドを確認します。

このコードは、どの商品や時間枠でも使用できます。しかし、時間が短ければ短いほど、他のトレンド確認同様、ボラティリティ及び誤ったシグナルが出現する可能性が高くなります。この指標は、他のほとんどの指標と同様に、単独での使用には適していませんが、戦略を補完するトレンド確認ツールとして推奨されます。

最初の画像（下）は価格上昇に直面してUIが下降していることを示し、2番目の画像は価格下落に直面してUIが上昇していることを示しています。