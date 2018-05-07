コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

動的移動平均 - MetaTrader 5のためのインディケータ

VolMAはティックボリュームデータに基づいてRSIによって計算される移動平均を描画します。

指標には4つの入力パラメータがあります。

  • RSI Vol Period - ボリュームデータで計算されたRSIの期間
  • MA Period - 動的移動平均の期間
  • MA Method - 移動平計算手法
  • Applied price - 移動平計算手法計算価格

