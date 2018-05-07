無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
動的移動平均 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 836
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
VolMAはティックボリュームデータに基づいてRSIによって計算される移動平均を描画します。
指標には4つの入力パラメータがあります。
- RSI Vol Period - ボリュームデータで計算されたRSIの期間
- MA Period - 動的移動平均の期間
- MA Method - 移動平計算手法
- Applied price - 移動平計算手法計算価格
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19800
レベルブレークアウトのパーセンテージ値でのチャネル
この指標は、チャネルレベルのブレークアウトの値に基づいてチャネルを描画します。ドンチャンチャネル
この指標はドンチャンチャネルを描画します。
取引日1日の動的チャネル
この指標は取引日のチャンネルを雲の形で描きます。複数銘柄モメンタム
この指標は、1つのウィンドウに8つの銘柄の価格増分を表示します。