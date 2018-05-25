Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Moving Average dinâmica - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 3084
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O VolMA desenha uma média móvel, cujo período é calculado pelo RSI calculado, por sua vez, com base nos dados dos volumes de ticks.
O indicador tem 4 parâmetros ajustáveis:
- RSI Vol Period - período do RSI calculado sobre esses volumes;
- MA Period - período da média móvel dinâmica;
- MA Method - método de cálculo para a MA;
- Applied price - preço de cálculo da MA.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19800
Canal de rompimento de níveis por valor percentual
O indicador desenha um canal construído de acordo com o tamanho do rompimento dos níveis do canal.Donchian Channel
O indicador desenha o canal Donchian.
Canal dinâmico de um dia de negociação
O indicador desenha o canal do dia de negociação na forma de uma nuvem.Momentum multissímbolo
O indicador mostra o incremento de preço de oito símbolo numa janela.