Indicadores

Moving Average dinâmica - indicador para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
3084
Avaliação:
(16)
Publicado:
O VolMA desenha uma média móvel, cujo período é calculado pelo RSI calculado, por sua vez, com base nos dados dos volumes de ticks.

O indicador tem 4 parâmetros ajustáveis:

  • RSI Vol Period - período do RSI calculado sobre esses volumes;
  • MA Period - período da média móvel dinâmica;
  • MA Method - método de cálculo para a MA;
  • Applied price - preço de cálculo da MA.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19800

