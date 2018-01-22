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Индикаторы

Динамическая Moving Average - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2378
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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VolMA рисует скользящую среднюю, период которой рассчитывается по RSI, рассчитанному на данных тиковых объемов.

Индикатор имеет 4 настраиваемых параметра:

  • RSI Vol Period - период RSI, рассчитываемом на данных объемов;
  • MA Period - период динамической скользящей средней;
  • MA Method - метод расчета МА;
  • Applied price - цена расчета МА.

Динамический канал одного торгового дня Динамический канал одного торгового дня

Индикатор рисует канал торгового дня в виде облака.

Пользовательские дневные свечи Пользовательские дневные свечи

Индикатор рисует дневные свечи с расширенными параметрами. Работает только на дневном периоде графика.

Мультисимвольный моментум Мультисимвольный моментум

Индикатор отображает приращение цен восьми символов в одном окне.

VR Orders History MT5 Lite VR Orders History MT5 Lite

VR Orders History MT5 Lite - скрипт для выгрузки торговой истории в формате CSV.