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Динамическая Moving Average - индикатор для MetaTrader 5
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VolMA рисует скользящую среднюю, период которой рассчитывается по RSI, рассчитанному на данных тиковых объемов.
Индикатор имеет 4 настраиваемых параметра:
- RSI Vol Period - период RSI, рассчитываемом на данных объемов;
- MA Period - период динамической скользящей средней;
- MA Method - метод расчета МА;
- Applied price - цена расчета МА.
Динамический канал одного торгового дня
Индикатор рисует канал торгового дня в виде облака.Пользовательские дневные свечи
Индикатор рисует дневные свечи с расширенными параметрами. Работает только на дневном периоде графика.
Мультисимвольный моментум
Индикатор отображает приращение цен восьми символов в одном окне.VR Orders History MT5 Lite
VR Orders History MT5 Lite - скрипт для выгрузки торговой истории в формате CSV.