Канал строится по значению цен, выбранных из списка семи возможных цен расчета. Если цена ушла дальше на расстояние в процентах, заданных в настройках, чем цена вчерашнего дня, то строятся новые уровни канала, иначе уровни канала остаются прежними.

Индикатор имеет два настраиваемых параметра:

Percent - процент, по которому рассчитывается предельная дистанция, по пробою которой начинается построение нового уровня;

- процент, по которому рассчитывается предельная дистанция, по пробою которой начинается построение нового уровня; Applied price - цена, по которой рассчитывается канал.

Значение процента зависит от таймфрейма, на котором запущен индикатор, и это естественно - чем ниже таймфрейм, тем более мелкие движения цены имеют значение.

Рис.1 Процент 100, H4





Рис.2 Процент 50, H1





Рис.3 Процент 10, M5