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Канал по пробою уровней на процентную величину - индикатор для MetaTrader 5
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Канал строится по значению цен, выбранных из списка семи возможных цен расчета. Если цена ушла дальше на расстояние в процентах, заданных в настройках, чем цена вчерашнего дня, то строятся новые уровни канала, иначе уровни канала остаются прежними.
Индикатор имеет два настраиваемых параметра:
- Percent - процент, по которому рассчитывается предельная дистанция, по пробою которой начинается построение нового уровня;
- Applied price - цена, по которой рассчитывается канал.
Значение процента зависит от таймфрейма, на котором запущен индикатор, и это естественно - чем ниже таймфрейм, тем более мелкие движения цены имеют значение.
Рис.1 Процент 100, H4
Рис.2 Процент 50, H1
Рис.3 Процент 10, M5
Индикатор отображает в отдельном окне разницу между двумя скользящими средними в виде цветной гистограммы.VR---ZVER v.2
Развитие первой версии VR---ZVER. Добавлены трейлинг, отдельный флаг разрешения/запрета открытия BUY, отдельный флаг разрешения/запрета открытия SELL.
Индикатор рисует канал Дончиана.Индикатор, показывающий цену открытия дня
Индикатор рисует цену открытия дня. Работает на таймфреймах до H1 включительно.