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Индикаторы

Канал по пробою уровней на процентную величину - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Опубликован:
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Канал строится по значению цен, выбранных из списка семи возможных цен расчета. Если цена ушла дальше на расстояние в процентах, заданных в настройках, чем цена вчерашнего дня, то строятся новые уровни канала, иначе уровни канала остаются прежними.

Индикатор имеет два настраиваемых параметра:

  • Percent - процент, по которому рассчитывается предельная дистанция, по пробою которой начинается построение нового уровня;
  • Applied price - цена, по которой рассчитывается канал.

Значение процента зависит от таймфрейма, на котором запущен индикатор, и это естественно - чем ниже таймфрейм, тем более мелкие движения цены имеют значение.

Рис.1 Процент 100, H4


Рис.2 Процент 50, H1


Рис.3 Процент 10, M5

Простой осциллятор, отображающий разницу двух Moving Averages Простой осциллятор, отображающий разницу двух Moving Averages

Индикатор отображает в отдельном окне разницу между двумя скользящими средними в виде цветной гистограммы.

VR---ZVER v.2 VR---ZVER v.2

Развитие первой версии VR---ZVER. Добавлены трейлинг, отдельный флаг разрешения/запрета открытия BUY, отдельный флаг разрешения/запрета открытия SELL.

Канал Дончиана Канал Дончиана

Индикатор рисует канал Дончиана.

Индикатор, показывающий цену открытия дня Индикатор, показывающий цену открытия дня

Индикатор рисует цену открытия дня. Работает на таймфреймах до H1 включительно.