CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Canal de rompimento de níveis por valor percentual - indicador para MetaTrader 5

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
4562
Avaliação:
(19)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O canal é plotado sobre o valor de preços selecionados numa lista de sete possíveis preços de cálculo. Se - em relação à porcentagem especificada nas configurações - o preço for mais longe do que o preço do dia anterior, são plotados novos níveis de canal, caso contrário, os níveis de canal permanecem os mesmos.

O indicador tem dois parâmetros ajustáveis:

  • Percent - porcentagem pela qual é calculada a distância limite cujo rompimento inicia a plotagem de um novo nível;
  • Applied price - preço pelo qual é calculado o canal.

O valor da porcentagem depende do timeframe em que o indicador está sendo executado, e, por conseguinte, quanto menor o timeframe, mais significativos se tornam os pequenos movimentos do preço.

Fig.1 Porcentagem 100, H4


Fig.2 Porcentagem 50, H1


Fig. 3 Porcentagem 10, M5

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19796

Donchian Channel Donchian Channel

O indicador desenha o canal Donchian.

Indicador mostrando o preço de abertura do dia Indicador mostrando o preço de abertura do dia

O indicador desenha o preço de abertura do dia. Funciona em timeframes até H1.

Moving Average dinâmica Moving Average dinâmica

Média móvel dinâmica.

Canal dinâmico de um dia de negociação Canal dinâmico de um dia de negociação

O indicador desenha o canal do dia de negociação na forma de uma nuvem.