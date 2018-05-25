O canal é plotado sobre o valor de preços selecionados numa lista de sete possíveis preços de cálculo. Se - em relação à porcentagem especificada nas configurações - o preço for mais longe do que o preço do dia anterior, são plotados novos níveis de canal, caso contrário, os níveis de canal permanecem os mesmos.

O indicador tem dois parâmetros ajustáveis:

Percent - porcentagem pela qual é calculada a distância limite cujo rompimento inicia a plotagem de um novo nível;

- porcentagem pela qual é calculada a distância limite cujo rompimento inicia a plotagem de um novo nível; Applied price - preço pelo qual é calculado o canal.

O valor da porcentagem depende do timeframe em que o indicador está sendo executado, e, por conseguinte, quanto menor o timeframe, mais significativos se tornam os pequenos movimentos do preço.

Fig.1 Porcentagem 100, H4





Fig.2 Porcentagem 50, H1





Fig. 3 Porcentagem 10, M5