Canal de rompimento de níveis por valor percentual - indicador para MetaTrader 5
- 4562
-
O canal é plotado sobre o valor de preços selecionados numa lista de sete possíveis preços de cálculo. Se - em relação à porcentagem especificada nas configurações - o preço for mais longe do que o preço do dia anterior, são plotados novos níveis de canal, caso contrário, os níveis de canal permanecem os mesmos.
O indicador tem dois parâmetros ajustáveis:
- Percent - porcentagem pela qual é calculada a distância limite cujo rompimento inicia a plotagem de um novo nível;
- Applied price - preço pelo qual é calculado o canal.
O valor da porcentagem depende do timeframe em que o indicador está sendo executado, e, por conseguinte, quanto menor o timeframe, mais significativos se tornam os pequenos movimentos do preço.
Fig.1 Porcentagem 100, H4
Fig.2 Porcentagem 50, H1
Fig. 3 Porcentagem 10, M5
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19796
