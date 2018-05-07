コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

レベルブレークアウトのパーセンテージ値でのチャネル - MetaTrader 5のためのインディケータ

Scriptor
ビュー:
968
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

チャネルは、入力パラメータで選択できる7種類の価格タイプのいずれかに基づいています。価格が指定された値以上に前日の値から移動した場合は、新しいチャネルレベルが描画されますが、それ以外の場合、同じチャネルレベルが使用されます。

指標には2つの入力パラメータがあります。

  • Percent - 閾値距離を計算するパーセント（この値を超えると新しいレベルが描画される）
  • Applied price - チャネル計算に使用される価格

パーセンテージの値は、指標が実行されている時間枠によって異なります。したがって、期間が短ければ低いほど、重要とみなされる価格変動は低くなります。

図1　パーセンテージ100、H4


図2　パーセンテージ 50、H1


図3　パーセンテージ10、M5

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19796

