チャネルは、入力パラメータで選択できる7種類の価格タイプのいずれかに基づいています。価格が指定された値以上に前日の値から移動した場合は、新しいチャネルレベルが描画されますが、それ以外の場合、同じチャネルレベルが使用されます。

指標には2つの入力パラメータがあります。

Percent - 閾値距離を計算するパーセント（この値を超えると新しいレベルが描画される）

- 閾値距離を計算するパーセント（この値を超えると新しいレベルが描画される） Applied price - チャネル計算に使用される価格

パーセンテージの値は、指標が実行されている時間枠によって異なります。したがって、期間が短ければ低いほど、重要とみなされる価格変動は低くなります。

図1 パーセンテージ100、H4





図2 パーセンテージ 50、H1





図3 パーセンテージ10、M5