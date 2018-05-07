無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
レベルブレークアウトのパーセンテージ値でのチャネル - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 968
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
チャネルは、入力パラメータで選択できる7種類の価格タイプのいずれかに基づいています。価格が指定された値以上に前日の値から移動した場合は、新しいチャネルレベルが描画されますが、それ以外の場合、同じチャネルレベルが使用されます。
指標には2つの入力パラメータがあります。
- Percent - 閾値距離を計算するパーセント（この値を超えると新しいレベルが描画される）
- Applied price - チャネル計算に使用される価格
パーセンテージの値は、指標が実行されている時間枠によって異なります。したがって、期間が短ければ低いほど、重要とみなされる価格変動は低くなります。
図1 パーセンテージ100、H4
図2 パーセンテージ 50、H1
図3 パーセンテージ10、M5
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19796
ドンチャンチャネル
この指標はドンチャンチャネルを描画します。数量に基づくATR指標
この指標は、当日の数量を考慮して、当日および前日の最低価格差に基づいてATR値を計算します。
動的移動平均
動的移動平均。取引日1日の動的チャネル
この指標は取引日のチャンネルを雲の形で描きます。