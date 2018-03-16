请观看如何免费下载自动交易
加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
通道是基于在输入参数中可以选择的七种价格类型的一种来进行计算的，如果价格移动到距离前一日的值大于制定数值，就绘制新的通道水平，否则，就使用相同的通道水平。
指标有两个输入参数:
- Percent - 用于计算距离阈值的百分比； 如果超过了这个值，就会画出新的水平;
- Applied price - 用于计算通道的价格.
百分比数值依赖于指标所运行的时段，所以时段越低，小的价格变化也可能认为是大的。
图1 百分比为 100, H4
图.2 百分比为 50, H1
图3 百分比为 10, M5
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19796
Donchian 通道
本指标绘制 Donchian 通道。基于交易量的 ATR 指标
这个指标根据当前日和前一日价格差距的最小值计算 ATR 的值，并且考虑了当前日的交易量。