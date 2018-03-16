代码库部分
指标

位于突破水平百分比的通道 - MetaTrader 5脚本

通道是基于在输入参数中可以选择的七种价格类型的一种来进行计算的，如果价格移动到距离前一日的值大于制定数值，就绘制新的通道水平，否则，就使用相同的通道水平。

指标有两个输入参数:

  • Percent - 用于计算距离阈值的百分比； 如果超过了这个值，就会画出新的水平;
  • Applied price - 用于计算通道的价格.

百分比数值依赖于指标所运行的时段，所以时段越低，小的价格变化也可能认为是大的。

图1 百分比为 100, H4


图.2 百分比为 50, H1


图3 百分比为 10, M5

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19796

