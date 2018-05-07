無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ドンチャンチャネル - MetaTrader 5のためのインディケータ
ドンチャンチャネル。
指標には2つの入力パラメータがあります。
- Period - 計算期間
- Mode of calculation - 計算価格（高値/安値、または終値）
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19793
