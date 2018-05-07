コードベースセクション
ドンチャンチャネル。

指標には2つの入力パラメータがあります。

  • Period - 計算期間
  • Mode of calculation - 計算価格（高値/安値、または終値）

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19793

数量に基づくATR指標 数量に基づくATR指標

この指標は、当日の数量を考慮して、当日および前日の最低価格差に基づいてATR値を計算します。

8つの移動平均線のセット 8つの移動平均線のセット

この指標を使用すると、平均化方法と計算価格が同じで期間が異なる8つの移動平均線をチャート上に表示することができます。

レベルブレークアウトのパーセンテージ値でのチャネル レベルブレークアウトのパーセンテージ値でのチャネル

この指標は、チャネルレベルのブレークアウトの値に基づいてチャネルを描画します。

動的移動平均 動的移動平均

動的移動平均。