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Индикаторы

Канал Дончиана - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2896
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
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Канал Дончиана.

Индикатор имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Mode of calculation - цена расчета: High/Low, либо Close.

Канал по пробою уровней на процентную величину Канал по пробою уровней на процентную величину

Индикатор рисует канал, который строится по величине пробоя ценой уровней канала.

Простой осциллятор, отображающий разницу двух Moving Averages Простой осциллятор, отображающий разницу двух Moving Averages

Индикатор отображает в отдельном окне разницу между двумя скользящими средними в виде цветной гистограммы.

Индикатор, показывающий цену открытия дня Индикатор, показывающий цену открытия дня

Индикатор рисует цену открытия дня. Работает на таймфреймах до H1 включительно.

Индикатор ATR на объемах Индикатор ATR на объемах

Индикатор рассчитывает значение ATR по минимальным разницам цен текущего и предыдущего дня с учетом объема текущего дня.