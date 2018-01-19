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Канал Дончиана - индикатор для MetaTrader 5
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Канал Дончиана.
Индикатор имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Mode of calculation - цена расчета: High/Low, либо Close.
Канал по пробою уровней на процентную величину
Индикатор рисует канал, который строится по величине пробоя ценой уровней канала.Простой осциллятор, отображающий разницу двух Moving Averages
Индикатор отображает в отдельном окне разницу между двумя скользящими средними в виде цветной гистограммы.
Индикатор, показывающий цену открытия дня
Индикатор рисует цену открытия дня. Работает на таймфреймах до H1 включительно.Индикатор ATR на объемах
Индикатор рассчитывает значение ATR по минимальным разницам цен текущего и предыдущего дня с учетом объема текущего дня.