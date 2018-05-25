CodeBaseSeções
Donchian Channel - indicador para MetaTrader 5

Canal Donchian.

O indicador tem dois parâmetros ajustáveis:

  • Period - período de cálculo;
  • Mode of calculation - preço do cálculo: High/Low, ou Close.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19793

