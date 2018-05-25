Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Indicador ATR em volumes - indicador para MetaTrader 5
- 3862
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
ATR personalizado. O indicador calcula seus valores de acordo com o High/Low do dia atual e High do dia atual - Close do dia anterior ou Low do dia atual - Close do dia anterior.
Tem três parâmetros ajustáveis:
- Period of inficator - período de cálculo do indicador;
- Use volume - usa-se o volume nos cálculos. Se sim, à diferença mínima calculada é adicionado o volume do dia atual;
- Type of indicator - tipo de indicador: Linha/Histograma.
Fig.1 Linha, sem volume
Fig.2 Histograma, sem volume
Fig.3 Linha, com volume
Fig.4 Histograma, com volume
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19791
