CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Indicador ATR em volumes - indicador para MetaTrader 5

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
3862
Avaliação:
(22)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

ATR personalizado. O indicador calcula seus valores de acordo com o High/Low do dia atual e High do dia atual - Close do dia anterior ou Low do dia atual - Close do dia anterior.

Tem três parâmetros ajustáveis:

  • Period of inficator - período de cálculo do indicador;
  • Use volume - usa-se o volume nos cálculos. Se sim, à diferença mínima calculada é adicionado o volume do dia atual;
  • Type of indicator - tipo de indicador: Linha/Histograma.

Fig.1 Linha, sem volume


Fig.2 Histograma, sem volume


Fig.3 Linha, com volume


Fig.4 Histograma, com volume

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19791

Conjunto de oito médias móveis Conjunto de oito médias móveis

O indicador permite exibir no gráfico oito médias móveis de vez, com os mesmos métodos e preços de cálculo, mas com um período individual para cada média.

Canal de preços extremos Canal de preços extremos

O indicador desenha o canal de acordo com o preço máximo das velas.

Indicador mostrando o preço de abertura do dia Indicador mostrando o preço de abertura do dia

O indicador desenha o preço de abertura do dia. Funciona em timeframes até H1.

Donchian Channel Donchian Channel

O indicador desenha o canal Donchian.