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Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Индикатор ATR на объемах - индикатор для MetaTrader 5
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Пользовательский ATR. Индикатор рассчитывает свои значения по High-Low текущего дня и High текущего дня - Close прошлого или Low текущего - Close прошлого дня.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period of inficator - период расчета индикатора;
- Use volume - использовать в расчетах объем. Если "да", то к рассчитанной минимальной разнице прибавляется объем текущего дня;
- Type of indicator - тип индикатора: Линия/Гистограмма.
Рис.1 Линия, без объема
Рис.2 Гистограмма, без объема
Рис.3 Линия, с объемом
Рис.4 Гистограмма, с объемом
Индикатор, показывающий цену открытия дня
Индикатор рисует цену открытия дня. Работает на таймфреймах до H1 включительно.Канал Дончиана
Индикатор рисует канал Дончиана.
Набор из восьми скользящих средних
Индикатор позволяет отобразить на графике сразу восемь скользящих средних с одинаковыми методами и ценами расчета, но с индивидуальным периодом для каждой средней.Канал по экстремальным ценам
Индикатор рисует канал по максимальным ценам свечей.