数量に基づくATR指標 - MetaTrader 5のためのインディケータ

カスタムATR。指標値は、当日の高値 - 安値、当日の高値 - 前日の終値、または当日の安値 - 前日の終値に基づいて計算されます。

調整可能なパラメータは3つあります。

  • Period of indicator - 指標計算期間
  • Use volume - 計算に数量を使用する（パラメータが "yes"に設定されている場合、当日の数量が計算された最小の差分に加算される）
  • Type of indicator - 指標の描画タイプ（線/ヒストグラム）

図1　線、数量なし


図2　ヒストグラム、数量なし


図3　線、数量あり


図4　ヒストグラム、数量あり

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19791

