カスタムATR。指標値は、当日の高値 - 安値、当日の高値 - 前日の終値、または当日の安値 - 前日の終値に基づいて計算されます。
調整可能なパラメータは3つあります。
- Period of indicator - 指標計算期間
- Use volume - 計算に数量を使用する（パラメータが "yes"に設定されている場合、当日の数量が計算された最小の差分に加算される）
- Type of indicator - 指標の描画タイプ（線/ヒストグラム）
図1 線、数量なし
図2 ヒストグラム、数量なし
図3 線、数量あり
図4 ヒストグラム、数量あり
