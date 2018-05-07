カスタムATR。指標値は、当日の高値 - 安値、当日の高値 - 前日の終値、または当日の安値 - 前日の終値に基づいて計算されます。

調整可能なパラメータは3つあります。

Period of indicator - 指標計算期間

- 指標計算期間 Use volume - 計算に数量を使用する（パラメータが "yes"に設定されている場合、当日の数量が計算された最小の差分に加算される）

- 計算に数量を使用する（パラメータが "yes"に設定されている場合、当日の数量が計算された最小の差分に加算される） Type of indicator - 指標の描画タイプ（線/ヒストグラム）

図1 線、数量なし





図2 ヒストグラム、数量なし





図3 線、数量あり





図4 ヒストグラム、数量あり