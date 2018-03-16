代码库部分
显示两个移动平均差异的简单振荡指标 - MetaTrader 5脚本

Scriptor
一个简单的振荡指标，在独立窗口中以彩色柱形图的形式显示两个移动平均之间的差异。

有三个可以调整的参数:

  • Period EMA - 移动平均的周期数;
  • Shift of the second EMA - 第二个 EMA 偏移的柱数 (如果为0，就使用1);
  • Threshold - 阈值. 如果柱形图中柱的值大于指定的数值，柱就是绿色的（默认），如果柱小于阈值，它就以红色显示。如果它在 +/- Threshold 之间, 柱形就是黄色的。

图1 默认值.


图2 阈值为50.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19785

