Fractales avanzados - indicador para MetaTrader 5
El indicador busca los fractales con una dimensionalidad aleatoria en el gráfico de precios: 1x1, 2x2, 3x3, ... NxN
Tiene sólo un parámetro personalizado:
- Frames - número de barra a la derecha y a la izquierda de la vela central del fractal.
Fig. 1. Dimensionalidad 1x1:
Fig. 2. Dimensionalidad 2x2:
Fig. 3. Dimensionalidad 3x3:
Fig. 4. Dimensionalidad 4x4:
Fig. 5. Dimensionalidad 5x5:
Fig. 6. Dimensionalidad 6x6:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19783
